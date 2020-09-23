https://ria.ru/20200923/avifavir-1577668128.html

РФПИ и "Химрар" заявили, что "Авифавир" будет дешевле других препаратов

Розничные продажи антивирусного препарата против COVID-19 "Авифавир" начнутся после снижения его стоимости, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:59

2020-09-23T16:59

2020-09-23T18:10

распространение нового коронавируса

авифавир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Розничные продажи антивирусного препарата против COVID-19 "Авифавир" начнутся после снижения его стоимости, заявил Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>).В РФПИ отметили, что благодаря производству "Авифавира" по полному циклу, включая субстанцию, его цену можно сократить на 30 процентов по сравнению с другими препаратами на амбулаторном рынке."Авифавир", в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед", — которые до этого использовали для лечения больных в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/areplivir-1577659114.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество