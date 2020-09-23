РФПИ и "Химрар" заявили, что "Авифавир" будет дешевле других препаратов
16:59 23.09.2020 (обновлено: 18:10 23.09.2020)
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Розничные продажи антивирусного препарата против COVID-19 "Авифавир" начнутся после снижения его стоимости, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В РФПИ отметили, что благодаря производству "Авифавира" по полному циклу, включая субстанцию, его цену можно сократить на 30 процентов по сравнению с другими препаратами на амбулаторном рынке.
"Регистрация препарата на базе фавипиравира в Японии ожидается в октябре. Таким образом, Россия опередила Японию на пять месяцев благодаря эффективно проведенным клиническим исследованиям. Положительные результаты Fujifilm — мощный ответ ряду скептиков, которые ставили под сомнение целесообразность регистрации препаратов на базе фавипиравира в России", — отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Авифавир", в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед", — которые до этого использовали для лечения больных в стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.