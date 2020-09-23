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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/avifavir-1577668128.html
РФПИ и "Химрар" заявили, что "Авифавир" будет дешевле других препаратов
Розничные продажи антивирусного препарата против COVID-19 "Авифавир" начнутся после снижения его стоимости, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:59
2020-09-23T18:10
распространение нового коронавируса
авифавир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Розничные продажи антивирусного препарата против COVID-19 "Авифавир" начнутся после снижения его стоимости, заявил Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>).В РФПИ отметили, что благодаря производству "Авифавира" по полному циклу, включая субстанцию, его цену можно сократить на 30 процентов по сравнению с другими препаратами на амбулаторном рынке."Авифавир", в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед", — которые до этого использовали для лечения больных в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577659114.html
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авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

РФПИ и "Химрар" заявили, что "Авифавир" будет дешевле других препаратов

16:59 23.09.2020 (обновлено: 18:10 23.09.2020)
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Розничные продажи антивирусного препарата против COVID-19 "Авифавир" начнутся после снижения его стоимости, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В РФПИ отметили, что благодаря производству "Авифавира" по полному циклу, включая субстанцию, его цену можно сократить на 30 процентов по сравнению с другими препаратами на амбулаторном рынке.

"Регистрация препарата на базе фавипиравира в Японии ожидается в октябре. Таким образом, Россия опередила Японию на пять месяцев благодаря эффективно проведенным клиническим исследованиям. Положительные результаты Fujifilm — мощный ответ ряду скептиков, которые ставили под сомнение целесообразность регистрации препаратов на базе фавипиравира в России", — отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Авифавир", в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед", — которые до этого использовали для лечения больных в стационарах.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:40Распространение нового коронавируса
Производитель "Арепливира" рассказал о работе над препаратом
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
36910020
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Распространение нового коронавирусаАвифавирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
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