https://ria.ru/20200923/aviatsiya-1577613708.html

"У них нет шансов": боевых летчиков заменят на искусственный интеллект

Идеально просчитанная траектория, маневры с точностью до миллиметра и мгновенная реакция на атаку противника — смоделированный на симуляторе воздушный бой между РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

россия

су-57

владимир попов

воздушно-космические силы россии

darpa

ввс сша

f-16

министерство обороны сша

сша

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Идеально просчитанная траектория, маневры с точностью до миллиметра и мгновенная реакция на атаку противника — смоделированный на симуляторе воздушный бой между роботом и человеком показал, что пилоты ВВС США рискуют скоро остаться без работы. После убедительной победы искусственного интеллекта американцы хотят оснастить им настоящие истребители. В России тоже работают над такими программами — ожидается, что беспилотный "Охотник" сможет сам решать, что и когда ему делать на поле боя. О летающих "терминаторах" — в материале РИА Новости.Без права на реваншАгентство перспективных оборонных технологий DARPA прошлой осенью организовало турнир AlphaDogfight Trials для проверки искусственного интеллекта (ИИ) истребителя F-16, разработанного разными компаниями. DARPA поставило задачу: создать виртуального пилота, способного не только управлять самолетом и маневрировать, но и эффективно действовать в воздушном бою — преследовать противника или уходить от погони.Сначала компьютерные программы соревновались в управлении самолетом, затем перешли к воздушным дуэлям. К концу лета определился победитель, которому предстояло сразиться с настоящим летчиком. Правда, не на реальном истребителе, а на симуляторе.Искусственный интеллект и опытный летчик-инструктор ВВС США провели пять схваток, и пилот все их проиграл. Первые раунды он сдавал очень быстро — за несколько минут. В последнем попытался взять реванш, маневрируя на предельно малых высотах, и даже выиграл немного времени, однако в конечном счете его все равно сбили. И это понятно. Ведь в распоряжении летчика — только его, пусть и богатый по меркам ВВС, опыт управления истребителем. Искусственный интеллект же использовал четыре миллиарда разных симуляций, предвидевших любое развитие событий и предсказывавших все действия противника."Компьютер всегда победит, потому что его база данных гораздо объемнее, — объясняет в беседе с РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов. — Там заложено максимальное количество маневров и траекторий, которые машина может рассчитать и выдержать даже более точно, чем человек. Блок управления ежесекундно получает данные о метеоусловиях, учитывает влажность, давление, направление и скорость ветра. А летчик о погоде узнает, как правило, только на земле и фигуры высшего пилотажа выполняет, основываясь лишь на собственных ощущениях и показаниях приборов".Грандиозные планыВпрочем, сымитированную в США воздушную схватку нельзя назвать максимально приближенной к боевой. Соревнования проводили с некоторыми ограничениями. В частности, разрешалось использовать только стрелково-пушечное вооружение. Но результаты очень вдохновили руководство Пентагона.Глава военного ведомства Марк Эспер заявил, что на 2024 год запланированы испытания уже не компьютерных моделей, а реальных машин с искусственным интеллектом. Он считает, что полученные в ходе этого эксперимента данные окажут "тектоническое влияние" на Министерство обороны США.Подобные проекты могут показаться несерьезными и слишком футуристичными, однако стоит учитывать, что турнир AlphaDogfight Trials — лишь малая часть масштабной программы Air Combat Evolution (ACE). Пентагон планирует широко внедрять искусственный интеллект для повышения боеспособности армии, в том числе — на перспективных летательных аппаратах. По мнению американских военных, ИИ должен уметь при необходимости полностью брать на себя управление самолетом и принимать решения в воздушном бою. Кроме того, надо, чтобы ИИ саморазвивался — обучался, как обычный курсант, переходя от простых упражнений к более сложным вплоть до фигур высшего пилотажа.Для начала ИИ вживят в "мозги" малогабаритных БПЛА. Следующая задача — беспилотники, выступающие в роли ведомых, сопровождающие и прикрывающие пилотируемые самолеты. А потом виртуальных летчиков переведут на другие боевые платформы.Американские аналитики уверены: искусственный интеллект сможет принимать в бою более правильные, эффективные и быстрые решения, чем человек. Компьютер способен получать и усваивать гораздо больше информации. К тому же электроника намного устойчивее к перегрузкам, а экстремальные маневры ограничены лишь возможностями конструкции самолета.Программа ACE, в свою очередь, — одна из ключевых в американской концепции "мозаичных войн" — массированного использования "умных" беспилотных систем в боевых действиях в связке с традиционной техникой. Предполагается, что пилотируемые самолеты станут машинами управления и будут контролировать беспилотники-разведчики, наносящие удары по целям или выступающие в роли приманки для систем РЭБ противника.Умные "Охотники"Конечно, все это случится не завтра — инженерам потребуется еще как минимум десять лет. Тем не менее ведущие военные державы, в том числе Россия, плотно этим занимаются. Причем российские специалисты во многом продвинулись гораздо дальше западных коллег.Например, новейший ударный беспилотник С-70 "Охотник" может уверенно летать в связке с истребителем пятого поколения Су-57. В прошлом году Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором БПЛА в паре с "сушкой" двигался на минимальном расстоянии и синхронно маневрировал.По оценкам экспертов, именно "Охотник" станет одним из первых боевых летательных аппаратов с полностью искусственным интеллектом. Для него в России уже разработали инерциальную навигационную систему, позволяющую ориентироваться в пространстве даже при отсутствии наземных, морских или космических сигналов.Отметим, что зачатки искусственного интеллекта уже частично реализованы в истребителях 4++, а также пятого поколения. Автоматизированные комплексы помогают летчику быстрее определиться с решением в горячке боя."Бортовые вычислительные машины могут управлять современными истребителями, — уточнил Попов. — На Су-57 уже практически есть виртуальный пилот в автоматизированной системе управления: электронный ассистент особенно полезен в сложных, критических условиях или при отказах техники, когда возникает острый дефицит времени и усиливается психологический фактор".Автоматика подскажет летчику, что предпринять, сократив десятки возможных вариантов действий всего до двух-трех оптимальных сценариев.

https://ria.ru/20200903/-pentagon-1576537552.html

https://ria.ru/20200817/1575776224.html

https://ria.ru/20200705/1573855201.html

ИВЗ ГОР Угу, только при всем при этом на данный момент роботизировать полностью не могут даже более простые стационарные турели. Например Фаланксы штативы предпочитают переводить в ручной режим, потому как они не раз расстреливали то, что им померещилось - свои корабли, свои самолеты... По ошибке. И еще, все перевешивает то, что робот действует шаблонно, а значит всегда проиграет 11

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, владимир попов, воздушно-космические силы россии, darpa, ввс сша, f-16, министерство обороны сша, сша, в мире