https://ria.ru/20200923/attestatsiya-1577630150.html

В ГД учтут мнения конфессий при подготовке ФЗ "об аттестации духовенства"

Мнения представителей всех конфессий России учтут при подготовке законопроекта об аттестации духовенства ко второму чтению, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:15

2020-09-23T10:15

2020-09-23T10:19

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Мнения представителей всех конфессий России учтут при подготовке законопроекта об аттестации духовенства ко второму чтению, заявили РИА Новости в пресс-службе председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова."В случае принятия или одобрения законопроекта в этот вторник, в соответствии с регламентом Госдумы на представление поправок было бы отведено около 30 дней. Законопроект вызвал большой резонанс. Стало очевидно, что необходимо провести дополнительные консультации с представителями конфессий. Поэтому было принято решение отложить рассмотрение законопроекта на более поздний срок. Мы учтем мнения всех религиозных организаций", - сказали в пресс-службе.В комитете уточнили, что текст законопроекта может быть изменен с учетом всех предложений только после его принятия в первом чтении.Накануне Совет думы принял решение отложить первое чтение законопроекта "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", которое было запланировано на 22 сентября.Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации.Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый проект ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".

https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html

https://ria.ru/20200921/religii-1577546220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей гаврилов, общество