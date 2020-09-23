https://ria.ru/20200923/astronomiya-1577667830.html

Астрономы увидели мерцающую тень черной дыры

Ученые подняли архивные данные астрономических наблюдений и выяснили, что тень черной дыры М87* меняется со временем — она мерцает и переливается. Результаты... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:00

2020-09-23T17:00

2020-09-23T18:24

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физика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Ученые подняли архивные данные астрономических наблюдений и выяснили, что тень черной дыры М87* меняется со временем — она мерцает и переливается. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abac0d" target="_blank">Astrophysical Journal</a>.В 2017 году Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) получил первый в истории астрономических наблюдений снимок черной дыры. На нем запечатлена сверхмассивная черная дыра М87* в центре эллиптической галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы.Общая теория относительности предсказывает, что сверхплотные объекты типа черных дыр искажают пространство-время и нагревают окружающий материал до такой степени, что он начинает светиться. "Подсвеченное" искривленное пространство-время, согласно теории, дает асимметричную тень.Изображение 2017 года полностью подтвердило теорию. На нем хорошо видна серповидная тень М87* с неравномерным распределением яркости.Ученые из коллаборации EHT решили поднять архивные данные Телескопа горизонта событий за 2009-2013 годы и посмотреть, как вела себя область тени раньше.EHT состоит из множества радиотелескопов по всему миру, выполняющих синхронизированные наблюдения с использованием метода интерферометрии с очень длинной базой (VLBI). Вместе они образуют виртуальную радиотарелку размером с Землю, что обеспечивает исключительно высокое разрешение изображений.Проект стартовал в 2009 году, однако до 2012-го массив EHT включал всего три радиотелескопа, в 2013 году их стало четыре, а в 2017-м — пять. После этого качество изображений сильно выросло, а ученые получили первый снимок черной дыры. Об этом событии было объявлено в апреле 2019 года.Так как данные 2009-2013 годов гораздо менее детальные, чем наблюдения 2017 года, для их сопоставления ученые использовали статистическое моделирование, основанное на геометрических предположениях.Выяснилось, что тень уже присутствовала в более ранних наблюдениях. Ее местоположение и размер с 2009 года не изменились, но за это время несколько раз менялось азимутальное распределение яркости. Оказалось, что темный сектор тени постоянно перемещается и кольцо как бы "переливается".Авторы объясняют мерцание тем, что газ, падающий на черную дыру, нагревается до миллиардов градусов, ионизируется и становится турбулентным в присутствии магнитных полей. Поскольку поток вещества турбулентный, яркость кольца со временем становится мерцающей. Исследователи отмечают, что такая гипотеза ставит под сомнение некоторые теоретические модели аккреции и для ее подтверждения нужны дальнейшие наблюдения.Ученые надеются, что расширение возможностей EHT за счет добавления новых телескопов позволит получить в будущем более детальное изображение тени черной дыры M87* и самой внутренней струи радиогалактики M87.

https://ria.ru/20200902/kosmos-1576641313.html

https://ria.ru/20200817/1575904769.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, галактики, черная дыра, физика, космос - риа наука