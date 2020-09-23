https://ria.ru/20200923/aktsiya-1577542013.html

Центр "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с "Мамбой"

Центр по проблемам домашнего насилия "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:00

2020-09-23T10:00

2020-09-23T10:01

знакомства

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570243792_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_5e1b7b029d633562fbee88b0e0c09af2.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центр по проблемам <a href="https://ria.ru/category_domashnee-nasilie" target="_blank">домашнего насилия</a> "Насилию.нет" запустил <a href="https://nasiliu.net/nezhnoe-serdtse-prilozhenie-dlya-znakomstv-mamba-i-tsentr-nasiliyu-net-zapuskayut-sovmestnuyu-aktsiyu/" target="_blank">благотворительную акцию</a> с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба Центра.В рамках акции в пользовательское соглашение сервиса знакомств будет внесен пункт о принципах ненасильственного общения, а с 23 сентября в приложении также появятся платные комплименты и подарки, символизирующие любовь и заботу. Все вырученные средства будут переданы Центру для оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и на освещение проблемы в медиа-пространстве.Как отметил директор по маркетингу "Мамбы" Петр Бойцов, одна из корпоративных ценностей сервиса — это создание счастливых семейных пар и новый пункт пользовательского соглашения — еще один шаг в этом направлении.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знакомства, общество