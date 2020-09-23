Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/aktsiya-1577542013.html
Центр "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с "Мамбой"
Центр по проблемам домашнего насилия "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:00
2020-09-23T10:01
знакомства
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570243792_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_5e1b7b029d633562fbee88b0e0c09af2.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центр по проблемам <a href="https://ria.ru/category_domashnee-nasilie" target="_blank">домашнего насилия</a> "Насилию.нет" запустил <a href="https://nasiliu.net/nezhnoe-serdtse-prilozhenie-dlya-znakomstv-mamba-i-tsentr-nasiliyu-net-zapuskayut-sovmestnuyu-aktsiyu/" target="_blank">благотворительную акцию</a> с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба Центра.В рамках акции в пользовательское соглашение сервиса знакомств будет внесен пункт о принципах ненасильственного общения, а с 23 сентября в приложении также появятся платные комплименты и подарки, символизирующие любовь и заботу. Все вырученные средства будут переданы Центру для оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и на освещение проблемы в медиа-пространстве.Как отметил директор по маркетингу "Мамбы" Петр Бойцов, одна из корпоративных ценностей сервиса — это создание счастливых семейных пар и новый пункт пользовательского соглашения — еще один шаг в этом направлении.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570243792_179:0:2403:1668_1400x0_80_0_0_d7e3063779ce9f6718da1c01bf42fd6e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знакомства, общество

Центр "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с "Мамбой"

10:00 23.09.2020 (обновлено: 10:01 23.09.2020)
201
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМолодая пара с цветами
Молодая пара с цветами - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр по проблемам домашнего насилия "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба Центра.
В рамках акции в пользовательское соглашение сервиса знакомств будет внесен пункт о принципах ненасильственного общения, а с 23 сентября в приложении также появятся платные комплименты и подарки, символизирующие любовь и заботу. Все вырученные средства будут переданы Центру для оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и на освещение проблемы в медиа-пространстве.
"Когда к нам приходят конкретные люди и получают от нас помощь, мы понимаем, что меняем их жизнь к лучшему. Не менее важно наше просветительское направление: благодаря ему миллионы людей могут изменить свое отношение к проблеме, о которой они или не знали, или имели неверное представление. Благодаря таким партнерским проектам нам действительно удается говорить с очень большой аудиторией", — приводятся в сообщении слова директора Центра " Насилию.нет" Анны Ривиной.
Как отметил директор по маркетингу "Мамбы" Петр Бойцов, одна из корпоративных ценностей сервиса — это создание счастливых семейных пар и новый пункт пользовательского соглашения — еще один шаг в этом направлении.
000000
Обсудить0
знакомстваОбщество
Рекомендуем
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
Мария Львова-Белова
Многодетная мать и сенатор поддержит общественно-церковные проекты
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
Предприниматель Олег Тиньков
Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу"
Учащийся за компьютером в ИТ-школе
В шаге от работы мечты: москвичей обучат новым специальностям
Руководитель пресс-службы медиагруппы Россия сегодня Анна Старкова
На SputnikPro расскажут, как правильно продвигать СМИ
Раковые клетки
Назван необычный симптом рака
Вакцинация
В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН
Сергей Гаврилов
В ГД учтут мнения конфессий при подготовке ФЗ "об аттестации духовенства"
Крутые уступы острова Ольхон говорят о том, что Байкал располагается в глубинном разломе
Байкальское землетрясение. Что за этим скрывается
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
"У них нет шансов": боевых летчиков заменят на искусственный интеллект
Торговля арбузами на рынке в Севастополе
Найдено неожиданное применение арбуза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
09:49Назван необычный симптом рака
Лента новостейМолния