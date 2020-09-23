https://ria.ru/20200923/aktsiya-1577542013.html
Центр "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с "Мамбой"
Центр по проблемам домашнего насилия "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:00
2020-09-23T10:00
2020-09-23T10:01
знакомства
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центр по проблемам <a href="https://ria.ru/category_domashnee-nasilie" target="_blank">домашнего насилия</a> "Насилию.нет" запустил <a href="https://nasiliu.net/nezhnoe-serdtse-prilozhenie-dlya-znakomstv-mamba-i-tsentr-nasiliyu-net-zapuskayut-sovmestnuyu-aktsiyu/" target="_blank">благотворительную акцию</a> с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба Центра.В рамках акции в пользовательское соглашение сервиса знакомств будет внесен пункт о принципах ненасильственного общения, а с 23 сентября в приложении также появятся платные комплименты и подарки, символизирующие любовь и заботу. Все вырученные средства будут переданы Центру для оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и на освещение проблемы в медиа-пространстве.Как отметил директор по маркетингу "Мамбы" Петр Бойцов, одна из корпоративных ценностей сервиса — это создание счастливых семейных пар и новый пункт пользовательского соглашения — еще один шаг в этом направлении.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знакомства, общество
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Центр по проблемам домашнего насилия
"Насилию.нет" запустил благотворительную акцию
с российским приложением для знакомств "Мамба", сообщает пресс-служба Центра.
В рамках акции в пользовательское соглашение сервиса знакомств будет внесен пункт о принципах ненасильственного общения, а с 23 сентября в приложении также появятся платные комплименты и подарки, символизирующие любовь и заботу. Все вырученные средства будут переданы Центру для оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и на освещение проблемы в медиа-пространстве.
"Когда к нам приходят конкретные люди и получают от нас помощь, мы понимаем, что меняем их жизнь к лучшему. Не менее важно наше просветительское направление: благодаря ему миллионы людей могут изменить свое отношение к проблеме, о которой они или не знали, или имели неверное представление. Благодаря таким партнерским проектам нам действительно удается говорить с очень большой аудиторией", — приводятся в сообщении слова директора Центра " Насилию.нет" Анны Ривиной.
Как отметил директор по маркетингу "Мамбы" Петр Бойцов, одна из корпоративных ценностей сервиса — это создание счастливых семейных пар и новый пункт пользовательского соглашения — еще один шаг в этом направлении.