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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200923/aerodromy-1577670343.html
Глава Камчатки предлагает упростить требования к ВПП малых аэродромов
Стоимость авиабилетов внутри Камчатки и других регионов дальневосточного федерального округа может снизиться в случае уменьшения аэропортовых сборов — такое... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:29
2020-09-23T17:29
камчатский край
владимир солодов
дальний восток
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен — РИА Новости.</strong> Стоимость авиабилетов внутри Камчатки и других регионов дальневосточного федерального округа может снизиться в случае уменьшения аэропортовых сборов — такое мнение высказал губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>. По сообщению пресс-службы краевого правительства, глава региона принял участие в заседании Совета при полпреде во Владивостоке и предложил упростить требования к взлетно-посадочным полосам малых аэродромов."Сегодня аэропортовые сборы составляют очень значительную часть стоимости авиабилетов. По поручению полпреда в течение трех недель будет проведено совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о том, какие требования могут быть сняты, чтобы удешевить стоимость авиабилетов", — цитирует пресс-служба слова Владимира Солодова.Во время его рабочих поездок по краю жители Камчатки не раз говорили о высоких тарифах. В августе глава региона вышел с рядом предложений по внутренней авиации к правительству РФ, в том числе о смягчении требований по обслуживанию отдаленных аэропортов и субсидированию внутрирегиональных перелетов для регионов <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> из федерального бюджета.
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владимир солодов, дальний восток, камчатский край

Глава Камчатки предлагает упростить требования к ВПП малых аэродромов

17:29 23.09.2020
29
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на рулежной дорожке
Самолет на рулежной дорожке - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен — РИА Новости. Стоимость авиабилетов внутри Камчатки и других регионов дальневосточного федерального округа может снизиться в случае уменьшения аэропортовых сборов — такое мнение высказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По сообщению пресс-службы краевого правительства, глава региона принял участие в заседании Совета при полпреде во Владивостоке и предложил упростить требования к взлетно-посадочным полосам малых аэродромов.
"Сегодня аэропортовые сборы составляют очень значительную часть стоимости авиабилетов. По поручению полпреда в течение трех недель будет проведено совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о том, какие требования могут быть сняты, чтобы удешевить стоимость авиабилетов", — цитирует пресс-служба слова Владимира Солодова.
Во время его рабочих поездок по краю жители Камчатки не раз говорили о высоких тарифах. В августе глава региона вышел с рядом предложений по внутренней авиации к правительству РФ, в том числе о смягчении требований по обслуживанию отдаленных аэропортов и субсидированию внутрирегиональных перелетов для регионов Дальнего Востока из федерального бюджета.
Аэропорт Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 13:14Камчатский край
На Камчатке запустили систему электронных пропусков для авиапассажиров
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Камчатский крайВладимир СолодовДальний ВостокКамчатский край
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