https://ria.ru/20200923/aerodromy-1577670343.html

Глава Камчатки предлагает упростить требования к ВПП малых аэродромов

Стоимость авиабилетов внутри Камчатки и других регионов дальневосточного федерального округа может снизиться в случае уменьшения аэропортовых сборов — такое... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:29

2020-09-23T17:29

2020-09-23T17:29

камчатский край

владимир солодов

дальний восток

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/34/1561063497_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be5e006e835777e7dc55752caaf8fadf.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен — РИА Новости.</strong> Стоимость авиабилетов внутри Камчатки и других регионов дальневосточного федерального округа может снизиться в случае уменьшения аэропортовых сборов — такое мнение высказал губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>. По сообщению пресс-службы краевого правительства, глава региона принял участие в заседании Совета при полпреде во Владивостоке и предложил упростить требования к взлетно-посадочным полосам малых аэродромов."Сегодня аэропортовые сборы составляют очень значительную часть стоимости авиабилетов. По поручению полпреда в течение трех недель будет проведено совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о том, какие требования могут быть сняты, чтобы удешевить стоимость авиабилетов", — цитирует пресс-служба слова Владимира Солодова.Во время его рабочих поездок по краю жители Камчатки не раз говорили о высоких тарифах. В августе глава региона вышел с рядом предложений по внутренней авиации к правительству РФ, в том числе о смягчении требований по обслуживанию отдаленных аэропортов и субсидированию внутрирегиональных перелетов для регионов <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> из федерального бюджета.

https://ria.ru/20200610/1572741887.html

дальний восток

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, дальний восток, камчатский край