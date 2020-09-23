https://ria.ru/20200923/abyzov-1577682073.html

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО до конца года

Мосгорсуд продлил срок ареста до 25 декабря экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T21:00

2020-09-23T21:00

2020-09-23T21:00

дело экс-министра абызова

открытое правительство

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

михаил абызов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд продлил срок ареста до 25 декабря экс-министру Открытого правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Абызову</a>, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московском городском суде</a> удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря", - сказала собеседница агентства.Завтра в Гагаринском суде будет рассмотрен иск <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, которая требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей.Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы ещё шесть человек, в том числе заочно.В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.Абызов находится под стражей, вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

https://ria.ru/20200818/1575931359.html

https://ria.ru/20200807/1575473580.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-министра абызова, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, михаил абызов, происшествия