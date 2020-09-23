Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО до конца года
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста до 25 декабря экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Московском городском суде удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря", - сказала собеседница агентства.
Завтра в Гагаринском суде будет рассмотрен иск Генпрокуратуры, которая требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы ещё шесть человек, в том числе заочно.
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В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов находится под стражей, вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.