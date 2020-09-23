Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/abyzov-1577682073.html
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО до конца года
Мосгорсуд продлил срок ареста до 25 декабря экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T21:00
2020-09-23T21:00
дело экс-министра абызова
открытое правительство
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
михаил абызов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_0:156:2954:1818_1400x0_80_0_0_64a2de5bf1a512edc7d00c9c3b0e9b47.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд продлил срок ареста до 25 декабря экс-министру Открытого правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Абызову</a>, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московском городском суде</a> удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря", - сказала собеседница агентства.Завтра в Гагаринском суде будет рассмотрен иск <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, которая требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей.Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы ещё шесть человек, в том числе заочно.В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.Абызов находится под стражей, вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
https://ria.ru/20200818/1575931359.html
https://ria.ru/20200807/1575473580.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2dd90786290461ad5758c19c7151e7e1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело экс-министра абызова, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, михаил абызов, происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО до конца года

21:00 23.09.2020
438
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста до 25 декабря экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Московском городском суде удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря", - сказала собеседница агентства.
Завтра в Гагаринском суде будет рассмотрен иск Генпрокуратуры, которая требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы ещё шесть человек, в том числе заочно.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 13:16
Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов находится под стражей, вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Михаил Абызов в суде - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 08:17
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей
1410001
Обсудить0
Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМихаил АбызовПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске
Члены дублирующего экипажа 64-й экспедиции на МКС
Экипаж следующей экспедиции на МКС отлично сдал экзамены перед полетом
Многоцелевой истребитель Су-27
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем
Музыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде
Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден заявил, что начал готовиться к дебатам с Трампом
Музыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП
Президент США Барак Обама
Обама опубликовал номер телефона
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде
Путин продлил действие мер по коронавирусу для иностранцев
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Правительство утвердило правила кредитования других стран
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
В речи Путина на Генассамблее ООН нашли "скрытое послание"
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил об особом статусе русского языка в Молдавии
Акция протеста Марш справедливости в Минске
Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии
Вид на город Стокгольм, Швеция
Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Минобороны сообщило о готовящейся провокации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния