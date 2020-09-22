https://ria.ru/20200922/zhirinovskiy-1577620984.html

Жириновский призвал конфисковывать автомобили у виновников ДТП

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у виновников ДТП следует конфисковывать автомобили, потому что "один год условно" не научит водителей не нарушать... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:03

2020-09-22T19:03

2020-09-22T19:03

владимир жириновский

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что у виновников ДТП следует конфисковывать автомобили, потому что "один год условно" не научит водителей не нарушать правила дорожного движения.Серьезное ДТП произошло в понедельник в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз."Произошла серьезная авария на Остоженке, человек остался инвалидом и опять за рулем приезжий, опять на его счету десятки нарушений и штрафов... На газ жмет и плевать на светофоры! Мы предлагали, как это остановить. Машины – подлежат конфискации, все деньги конфискуются, жилье конфискуется и выселяется за пределы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на тысячу километров, желательно на Крайний Север. Одного-двух так отправим – все прекратится. А если ему дадут один год условно – он снова будет гонять, сбивать людей", - написал Жириновский в <a href="https://t.me/zhirinovskylive/1619" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.

https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир жириновский, москва, происшествия