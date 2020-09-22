Жириновский призвал конфисковывать автомобили у виновников ДТП
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у виновников ДТП следует конфисковывать автомобили, потому что "один год условно" не научит водителей не нарушать правила дорожного движения.
Серьезное ДТП произошло в понедельник в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз.
"Произошла серьезная авария на Остоженке, человек остался инвалидом и опять за рулем приезжий, опять на его счету десятки нарушений и штрафов... На газ жмет и плевать на светофоры! Мы предлагали, как это остановить. Машины – подлежат конфискации, все деньги конфискуются, жилье конфискуется и выселяется за пределы Москвы на тысячу километров, желательно на Крайний Север. Одного-двух так отправим – все прекратится. А если ему дадут один год условно – он снова будет гонять, сбивать людей", - написал Жириновский в Telegram-канале.