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Жириновский призвал конфисковывать автомобили у виновников ДТП
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у виновников ДТП следует конфисковывать автомобили, потому что "один год условно" не научит водителей не нарушать... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:03
2020-09-22T19:03
владимир жириновский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что у виновников ДТП следует конфисковывать автомобили, потому что "один год условно" не научит водителей не нарушать правила дорожного движения.Серьезное ДТП произошло в понедельник в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз."Произошла серьезная авария на Остоженке, человек остался инвалидом и опять за рулем приезжий, опять на его счету десятки нарушений и штрафов... На газ жмет и плевать на светофоры! Мы предлагали, как это остановить. Машины – подлежат конфискации, все деньги конфискуются, жилье конфискуется и выселяется за пределы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на тысячу километров, желательно на Крайний Север. Одного-двух так отправим – все прекратится. А если ему дадут один год условно – он снова будет гонять, сбивать людей", - написал Жириновский в <a href="https://t.me/zhirinovskylive/1619" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.
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владимир жириновский, москва, происшествия

Жириновский призвал конфисковывать автомобили у виновников ДТП

19:03 22.09.2020
323
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у виновников ДТП следует конфисковывать автомобили, потому что "один год условно" не научит водителей не нарушать правила дорожного движения.
Серьезное ДТП произошло в понедельник в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз.
"Произошла серьезная авария на Остоженке, человек остался инвалидом и опять за рулем приезжий, опять на его счету десятки нарушений и штрафов... На газ жмет и плевать на светофоры! Мы предлагали, как это остановить. Машины – подлежат конфискации, все деньги конфискуются, жилье конфискуется и выселяется за пределы Москвы на тысячу километров, желательно на Крайний Север. Одного-двух так отправим – все прекратится. А если ему дадут один год условно – он снова будет гонять, сбивать людей", - написал Жириновский в Telegram-канале.
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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