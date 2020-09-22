https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-magnitudoy-59-zafiksirovano-v-rayone-baykala-1577605399.html

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала

Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.

2020-09-22T15:33

2020-09-22T15:33

2020-09-22T15:31

землетрясение

видео

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На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иркутскую область тряхнуло: землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска (население около 586 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности. На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты. 2020-09-22T15:33 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, землетрясение, видео