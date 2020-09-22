https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-magnitudoy-59-zafiksirovano-v-rayone-baykala-1577605399.html
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.
2020-09-22T15:33
2020-09-22T15:33
2020-09-22T15:31
землетрясение
видео
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На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Иркутскую область тряхнуло: землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска (население около 586 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.
На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты.
2020-09-22T15:33
true
PT0M45S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, землетрясение, видео
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.
2020-09-22T15:33
true
PT0M45S
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.