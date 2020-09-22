Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-magnitudoy-59-zafiksirovano-v-rayone-baykala-1577605399.html
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.
2020-09-22T15:33
2020-09-22T15:31
землетрясение
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577605089_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_905621a71ec876c346b7f22940b8c18c.jpg
На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Иркутскую область тряхнуло: землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска (население около 586 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности. На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты.
2020-09-22T15:33
true
PT0M45S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577605089_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_41c10ad1b5546fcc74ff87ea85634a60.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, землетрясение, видео
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.
2020-09-22T15:33
true
PT0M45S

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в районе Байкала

15:33 22.09.2020
327
Читать ria.ru в
Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.
На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты.
000000
Обсудить0
ЗемлетрясениеВидео
Рекомендуем
Мария Горбань. Стоп-кадр видео
Звезда сериала "Кухня" снялась на видео в откровенном купальнике
Волонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города
Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии
Сотрудник правоохранительных органов возле автомобиля Infiniti, пострадавшего в ДТП в центре Москвы
У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Автомобиль каршерингового сервиса Делимобиль
"Делимобиль" начал тестировать водителей на трезвость
Истребитель СУ-30
Аварии истребителей Су-30 в России
Здание аэропорта в Иркутске
Группа ученых выехала к эпицентру землетрясения в Иркутской области
Города России. Иркутск
Жители Иркутска сообщили о повторных толчках после землетрясения
Вид на столицу Камеруна Яунде
В Камеруне применили слезоточивый газ против демонстрантов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на презентации конвейерной линейки снегохода Frontier 1000
Самые мощные в России снегоходы начали выпускать под Ярославлем
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне Роскосмоса
Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для "Роскосмоса"
Скорая помощь, Индия
Число погибших при обрушении здания в Индии превысило 20 человек
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов предложил ужесточить наказание за преступления против детей
Куперовские пары обеспечивают сверхпроводимость в металлах
Ученые открыли новый тип сверхпроводника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния