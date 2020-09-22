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https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584384.html
Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии
Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:22
2020-09-22T12:40
землетрясение в прибайкалье
республика бурятия
слюдянский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Республике Бурятии</a>, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."Землетрясение ощущалось на территории 367 населенных пунктов Иркутской области и 25 населенных пунктов Республики Бурятия силой от двух до шести баллов", - сказал собеседник агентства. По его словам, максимальная сила подземного удара была зарегистрирована в городе <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a>.Он также уточнил, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянского района</a>.Землетрясение произошло в ночь на вторник. Интенсивность в эпицентре составила восемь баллов, в Иркутске пять-шесть баллов. Спустя 15 минут после первого землетрясения произошел афтершок.В 12 территориях Иркутской области, где ощущались толчки, по распоряжению губернатора Игоря Кобзева созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.
https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584165.html
республика бурятия
слюдянский район
иркутская область
иркутск
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землетрясение в прибайкалье, республика бурятия, слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

10:22 22.09.2020 (обновлено: 12:40 22.09.2020)
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© РИА Новости / Юрий СтрелецВолонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города
Волонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"Землетрясение ощущалось на территории 367 населенных пунктов Иркутской области и 25 населенных пунктов Республики Бурятия силой от двух до шести баллов", - сказал собеседник агентства. По его словам, максимальная сила подземного удара была зарегистрирована в городе Иркутске.
Он также уточнил, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук Слюдянского района.
Землетрясение произошло в ночь на вторник. Интенсивность в эпицентре составила восемь баллов, в Иркутске пять-шесть баллов. Спустя 15 минут после первого землетрясения произошел афтершок.
В 12 территориях Иркутской области, где ощущались толчки, по распоряжению губернатора Игоря Кобзева созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.
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Землетрясение в ПрибайкальеРеспублика БурятияСлюдянский районИркутская областьИркутскПроисшествия
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