https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584384.html

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:22

2020-09-22T10:22

2020-09-22T12:40

землетрясение в прибайкалье

республика бурятия

слюдянский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Республике Бурятии</a>, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."Землетрясение ощущалось на территории 367 населенных пунктов Иркутской области и 25 населенных пунктов Республики Бурятия силой от двух до шести баллов", - сказал собеседник агентства. По его словам, максимальная сила подземного удара была зарегистрирована в городе <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a>.Он также уточнил, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянского района</a>.Землетрясение произошло в ночь на вторник. Интенсивность в эпицентре составила восемь баллов, в Иркутске пять-шесть баллов. Спустя 15 минут после первого землетрясения произошел афтершок.В 12 территориях Иркутской области, где ощущались толчки, по распоряжению губернатора Игоря Кобзева созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.

https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584165.html

республика бурятия

слюдянский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в прибайкалье, республика бурятия, слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия