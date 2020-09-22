https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584165.html

В Иркутской области восстановили электроснабжение после землетрясения

Аварийное отключение электроснабжения в центре города Слюдянка, вызванное землетрясением, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:16

2020-09-22T10:16

2020-09-22T10:17

землетрясение в прибайкалье

игорь кобзев

иркутская область

слюдянка

иркутск

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Аварийное отключение электроснабжения в центре города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a>, вызванное землетрясением, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.В ночь на вторник в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>. Интенсивность в эпицентре землетрясения составила 8 баллов, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> - 5-6 баллов. Спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок. Землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах Иркутской области. Разрушений и пострадавших нет. В Слюдянском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 1037 человек."Электроснабжение в Слюдянке полностью восстановлено в 12.20 (07.20 мск)", - сказал собеседник агентства.В 12 территориях региона, где ощущалось землетрясение, по распоряжению губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кобзева</a> созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.

https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577581120.html

иркутская область

слюдянка

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в прибайкалье, игорь кобзев, иркутская область, слюдянка, иркутск, происшествия