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https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584165.html
В Иркутской области восстановили электроснабжение после землетрясения
Аварийное отключение электроснабжения в центре города Слюдянка, вызванное землетрясением, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:16
2020-09-22T10:17
землетрясение в прибайкалье
игорь кобзев
иркутская область
слюдянка
иркутск
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Аварийное отключение электроснабжения в центре города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a>, вызванное землетрясением, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.В ночь на вторник в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>. Интенсивность в эпицентре землетрясения составила 8 баллов, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> - 5-6 баллов. Спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок. Землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах Иркутской области. Разрушений и пострадавших нет. В Слюдянском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 1037 человек."Электроснабжение в Слюдянке полностью восстановлено в 12.20 (07.20 мск)", - сказал собеседник агентства.В 12 территориях региона, где ощущалось землетрясение, по распоряжению губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кобзева</a> созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.
https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577581120.html
иркутская область
слюдянка
иркутск
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землетрясение в прибайкалье, игорь кобзев, иркутская область, слюдянка, иркутск, происшествия

В Иркутской области восстановили электроснабжение после землетрясения

10:16 22.09.2020 (обновлено: 10:17 22.09.2020)
1233
© Кирилл ШипицинАвтомобили МЧС в Иркутской области
Автомобили МЧС в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Кирилл Шипицин
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Аварийное отключение электроснабжения в центре города Слюдянка, вызванное землетрясением, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области.
В ночь на вторник в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе. Интенсивность в эпицентре землетрясения составила 8 баллов, в Иркутске - 5-6 баллов. Спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок. Землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах Иркутской области. Разрушений и пострадавших нет. В Слюдянском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 1037 человек.
"Электроснабжение в Слюдянке полностью восстановлено в 12.20 (07.20 мск)", - сказал собеседник агентства.
В 12 территориях региона, где ощущалось землетрясение, по распоряжению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 08:38
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
705001
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Землетрясение в ПрибайкальеИгорь КобзевИркутская областьСлюдянкаИркутскПроисшествия
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