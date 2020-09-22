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https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577581120.html
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало землетрясения в Прибайкалье. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:38
2020-09-22T10:39
землетрясение в прибайкалье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
слюдянский район
иркутская область
слюдянка
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В Сети <a href="https://vk.com/pdsslud" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали </a>видео, на котором запечатлено начало землетрясения в Прибайкалье.На кадрах, снятых камерой наблюдения в магазине, видно, как во время подземных толчков с полок падают товары и шатаются стеллажи. Судя по комментариям, запись сделали на одной из заправок города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a> около двух часов ночи.Накануне областное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщило о землетрясении магнитудой 5,9 около озера Байкал. Эпицентр находился в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, через 15 минут произошел афтершок магнитудой два-три. По информации главного управления МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что толчки ощущали жители 392 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии. Как отметил собеседник агентства, максимальную силу подземного удара зафиксировали в городе <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank">Иркутске</a>.
https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577577117.html
https://ria.ru/20200921/ochevidtsy-1577576989.html
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слюдянский район
иркутская область
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землетрясение в прибайкалье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, слюдянка, происшествия

Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео

08:38 22.09.2020 (обновлено: 10:39 22.09.2020)
8405
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало землетрясения в Прибайкалье.
На кадрах, снятых камерой наблюдения в магазине, видно, как во время подземных толчков с полок падают товары и шатаются стеллажи. Судя по комментариям, запись сделали на одной из заправок города Слюдянка около двух часов ночи.
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Накануне областное управление МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 5,9 около озера Байкал. Эпицентр находился в Слюдянском районе, через 15 минут произошел афтершок магнитудой два-три. По информации главного управления МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что толчки ощущали жители 392 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии. Как отметил собеседник агентства, максимальную силу подземного удара зафиксировали в городе Иркутске.
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Землетрясение в ПрибайкальеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Слюдянский районИркутская областьСлюдянкаПроисшествия
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