https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577581120.html

Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало землетрясения в Прибайкалье. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:38

2020-09-22T08:38

2020-09-22T10:39

землетрясение в прибайкалье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

слюдянский район

иркутская область

слюдянка

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В Сети <a href="https://vk.com/pdsslud" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали </a>видео, на котором запечатлено начало землетрясения в Прибайкалье.На кадрах, снятых камерой наблюдения в магазине, видно, как во время подземных толчков с полок падают товары и шатаются стеллажи. Судя по комментариям, запись сделали на одной из заправок города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a> около двух часов ночи.Накануне областное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщило о землетрясении магнитудой 5,9 около озера Байкал. Эпицентр находился в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, через 15 минут произошел афтершок магнитудой два-три. По информации главного управления МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что толчки ощущали жители 392 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии. Как отметил собеседник агентства, максимальную силу подземного удара зафиксировали в городе <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank">Иркутске</a>.

https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577577117.html

https://ria.ru/20200921/ochevidtsy-1577576989.html

3

слюдянский район

иркутская область

слюдянка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в прибайкалье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, слюдянка, происшествия