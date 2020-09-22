https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577577710.html

Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения

Жители города Слюдянка в Иркутской области сообщают в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T00:11

2020-09-22T00:11

2020-09-22T00:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

слюдянка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg

<strong>ИРКУТСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Жители города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a> в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> сообщают в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения.Ранее в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 - его эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3."У нас дома сразу же после первого толчка свет погас", - сообщила в Instagram жительница Слюдянки."У нас в центре до сих пор нет света", - пишет еще одна жительница города."Нет света и отопления", - пишет жительница Слюдянки Елена."Да, нет электричества", - сообщает еще одна жительница города в Instagram.

https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577577117.html

1

иркутская область

слюдянка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, слюдянка, происшествия