https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577577710.html
Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
Жители города Слюдянка в Иркутской области сообщают в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T00:11
2020-09-22T00:11
2020-09-22T00:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
слюдянка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg
<strong>ИРКУТСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Жители города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a> в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> сообщают в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения.Ранее в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 - его эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3."У нас дома сразу же после первого толчка свет погас", - сообщила в Instagram жительница Слюдянки."У нас в центре до сих пор нет света", - пишет еще одна жительница города."Нет света и отопления", - пишет жительница Слюдянки Елена."Да, нет электричества", - сообщает еще одна жительница города в Instagram.
https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577577117.html
1
иркутская область
слюдянка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1400x0_80_0_0_a6bd7c707e50fee5f35471eeaedd7a9d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, слюдянка, происшествия