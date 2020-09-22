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Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
Жители города Слюдянка в Иркутской области сообщают в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T00:11
2020-09-22T00:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
слюдянка
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Жители города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a> в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> сообщают в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения.Ранее в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 - его эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3."У нас дома сразу же после первого толчка свет погас", - сообщила в Instagram жительница Слюдянки."У нас в центре до сих пор нет света", - пишет еще одна жительница города."Нет света и отопления", - пишет жительница Слюдянки Елена."Да, нет электричества", - сообщает еще одна жительница города в Instagram.
https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577577117.html
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иркутская область
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Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, слюдянка, происшествия

Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения

00:11 22.09.2020
7332
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Жители города Слюдянка в Иркутской области сообщают в соцсетях о частичных отключениях света после землетрясения.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 - его эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3.
"У нас дома сразу же после первого толчка свет погас", - сообщила в Instagram жительница Слюдянки.
"У нас в центре до сих пор нет света", - пишет еще одна жительница города.
"Нет света и отопления", - пишет жительница Слюдянки Елена.
"Да, нет электричества", - сообщает еще одна жительница города в Instagram.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьСлюдянкаПроисшествия
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