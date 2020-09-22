https://ria.ru/20200922/yakutiya-1577603159.html
В Сунтарском улусе Якутии построили центр народного творчества
Центр народного творчества имени певца и сказителя олонхо Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола построили в Сунтарском улусе Якутии на спонсорские средства... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:57
2020-09-22T14:57
2020-09-22T14:57
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
сунтарский улус
общество
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<strong>ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Центр народного творчества имени певца и сказителя олонхо Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола построили в <a href="https://ria.ru/location_Suntarskijj_ulus" target="_blank">Сунтарском улусе</a> Якутии на спонсорские средства депутата госсобрания республики Матвея Евсеева, он награжден орденом "Полярная звезда", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Во вторник глава республики<a href="https://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev" target="_blank"> Айсен Николаев</a> посетил с рабочим визитом Сунтарский улус, где состоялось торжественное открытие Центра народного творчества.Как отметили в кабмине, в этом году Якутия отмечает 120-летие со дня рождения Сергея Зверева-Кыыл Уола, известного деятеля культуры, сказителя олонхо, певца, хореографа народного танца и знатока фольклора.В современном здании общей площадью свыше 1600 квадратных метров имеется зрительный зал на 350 мест, сцена, помещения для занятий прикладным народным творчеством. Центр оснащен необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем. Архитектурный облик здания представлен в виде якутской "урасы"."Вы сделали неоценимое дело для всего нашего народа", – сказал Николаев.
https://ria.ru/20200921/direktsiya-1577561146.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), айсен николаев, сунтарский улус, общество
ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости.
Центр народного творчества имени певца и сказителя олонхо Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола построили в Сунтарском улусе
Якутии на спонсорские средства депутата госсобрания республики Матвея Евсеева, он награжден орденом "Полярная звезда", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Во вторник глава республики Айсен Николаев
посетил с рабочим визитом Сунтарский улус, где состоялось торжественное открытие Центра народного творчества.
Как отметили в кабмине, в этом году Якутия отмечает 120-летие со дня рождения Сергея Зверева-Кыыл Уола, известного деятеля культуры, сказителя олонхо, певца, хореографа народного танца и знатока фольклора.
В современном здании общей площадью свыше 1600 квадратных метров имеется зрительный зал на 350 мест, сцена, помещения для занятий прикладным народным творчеством. Центр оснащен необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем. Архитектурный облик здания представлен в виде якутской "урасы".
"Центр построен на спонсорские средства народного депутата республики, генерального директора компании "Арктик – Капитал" Матвея Евсеева. Глава республики вручил государственные награды. Высшей наградой республики – орденом "Полярная звезда" – награждён… Евсеев", - говорится в сообщении.
"Вы сделали неоценимое дело для всего нашего народа", – сказал Николаев.