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https://ria.ru/20200922/wandavision-1577554226.html
На церемонии "Эмми" представили новый сериал "ВандаВижен" о супергероях
На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер телесериала про супергероев "ВандаВижен", представленный накануне на церемонии вручения премий "Эмми". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T04:15
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Marvel Entertainment <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sj9J2ecsSpo&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер телесериала про супергероев "ВандаВижен", представленный накануне на церемонии вручения премий "Эмми". В черно-белом видео в стиле классических ситкомов Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) живут тихой семейной жизнью в пригороде, но вскоре у них начинают спрашивать, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Супергерои вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался. За сутки ролик набрал более трех миллионов просмотров. Режиссер всех шести серий проекта — Мэтт Шекман ("В Филадельфии всегда солнечно", "Все ненавидят Криса", "Фарго"). Ожидается, что шоу станет первым телесериалом Marvel на сервисе Disney+. Точная дата релиза пока не сообщается, но предполагается, что он состоится в конце 2020 года. Премьеры других проектов Marvel на Disney+ ("Сокол и зимний солдат", "Локи" и "Соколиный глаз") перенесены на 2021 год.
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кино и сериалы, новости культуры

На церемонии "Эмми" представили новый сериал "ВандаВижен" о супергероях

04:15 22.09.2020
321
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер телесериала про супергероев "ВандаВижен", представленный накануне на церемонии вручения премий "Эмми".
В черно-белом видео в стиле классических ситкомов Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) живут тихой семейной жизнью в пригороде, но вскоре у них начинают спрашивать, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Супергерои вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался.
За сутки ролик набрал более трех миллионов просмотров.
Режиссер всех шести серий проекта — Мэтт Шекман ("В Филадельфии всегда солнечно", "Все ненавидят Криса", "Фарго").
Ожидается, что шоу станет первым телесериалом Marvel на сервисе Disney+.
Точная дата релиза пока не сообщается, но предполагается, что он состоится в конце 2020 года.
Премьеры других проектов Marvel на Disney+ ("Сокол и зимний солдат", "Локи" и "Соколиный глаз") перенесены на 2021 год.
Постер сериала Сокол и Зимний Солдат - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 03:17Культура
В сериале "Сокол и зимний солдат" появился новый персонаж
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