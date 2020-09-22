Презентация результатов исследований ВЦИОМ по итогам отпускного сезона
29 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Итоги лета-2020 в период постпандемии".
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Где граждане нашей страны провели отпуск? Сколько дней отдыхали этим летом? Оправдались ли их ожидания? Сколько денег россияне потратили на летние каникулы? Самостоятельно ли планировали отдых или через туристические фирмы? Остались ли довольны? Что понравилось в путешествиях по нашей стране? Воспользовались ли программой туров по России с кешбэком?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Где граждане нашей страны провели отпуск? Сколько дней отдыхали этим летом? Оправдались ли их ожидания? Сколько денег россияне потратили на летние каникулы? Самостоятельно ли планировали отдых или через туристические фирмы? Остались ли довольны? Что понравилось в путешествиях по нашей стране? Воспользовались ли программой туров по России с кешбэком?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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