https://ria.ru/20200922/vtsiom-1577588118.html

Презентация результатов исследований ВЦИОМ по итогам отпускного сезона

29 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Итоги лета-2020 в период постпандемии".

2020-09-22T11:26

2020-09-22T11:26

2020-09-22T11:26

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200929/952910568.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>Где граждане нашей страны провели отпуск? Сколько дней отдыхали этим летом? Оправдались ли их ожидания? Сколько денег россияне потратили на летние каникулы? Самостоятельно ли планировали отдых или через туристические фирмы? Остались ли довольны? Что понравилось в путешествиях по нашей стране? Воспользовались ли программой туров по России с кешбэком?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы