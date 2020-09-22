https://ria.ru/20200922/vooruzheniya-1577621969.html
Путин призвал объединять усилия в сфере контроля над вооружениями
Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:16
2020-09-22T19:16
2020-09-22T19:33
безопасность
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, сказал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы. Прежде всего, в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов", - сказал Путин в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.
https://ria.ru/20200922/tekhnologii-1577621665.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире