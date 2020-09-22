https://ria.ru/20200922/vooruzheniya-1577621969.html

Путин призвал объединять усилия в сфере контроля над вооружениями

Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:16

2020-09-22T19:16

2020-09-22T19:33

безопасность

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

владимир путин

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, сказал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы. Прежде всего, в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов", - сказал Путин в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.

https://ria.ru/20200922/tekhnologii-1577621665.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире