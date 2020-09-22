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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html
В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:08
2020-09-22T16:29
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<strong>ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер. Меры, о которых объявил премьер, касаются, прежде всего, Англии, поскольку власти других регионов имеют полномочия самостоятельно принимать решения по борьбе с коронавирусом.Как заявил Джонсон, антитела к коронавирусу имеют менее 8% населения, а рост числа случаев заражения связан не только с увеличением объема тестирования."Мы снова просим тех, кто может работать из дома, делать это", - сказал Джонсон, совершив тем самым очередной "разворот", поскольку еще на прошлой неделе правительство призывало людей возвращаться в офисы.Пабы и рестораны в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> будут закрываться с четверга в 10 вечера, а заказы будут приниматься только у сидящих за столами посетителей. "Речь идет о закрытии в 10 вечера, не о последнем заказе", - подчеркнул премьер.Маски теперь должны будут носить все сотрудники магазинов и ресторанов.Также Джонсон призвал жителей страны избегать лишней социализации. Количество гостей на свадьбах также снижено с понедельника с 30 до 15 человек, на похороны по-прежнему могут приходить 30 человек."Правило шести" (более шести человек не могут собираться вместе) расширяется на все командные виды спорта в помещениях для взрослых.Ужесточаются санкции за нарушение правил: минимальная сумма за нарушение "правила шести" или неношение маски в положенных местах увеличится до 200 фунтов стерлингов. Премьер также не исключил, что при необходимости для помощи полиции могут быть привлечены военные.При этом он пообещал, что школы останутся открытыми, поскольку "нет ничего важнее образования".Во вторник вечером Джонсон выступит с обращением к нации, в котором, по всей видимости, вновь расскажет о необходимости возвращения ограничений.Накануне число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 4368, скончались 11 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигает 398 625, умерших - 41 788.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/gintsburg-1577604355.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, великобритания, в мире

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

15:08 22.09.2020 (обновлено: 16:29 22.09.2020)
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© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер.
Меры, о которых объявил премьер, касаются, прежде всего, Англии, поскольку власти других регионов имеют полномочия самостоятельно принимать решения по борьбе с коронавирусом.
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Как заявил Джонсон, антитела к коронавирусу имеют менее 8% населения, а рост числа случаев заражения связан не только с увеличением объема тестирования.
"Коронавирус будет распространяться быстрей по мере того, как осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже сейчас", - сказал Джонсон.
"Мы снова просим тех, кто может работать из дома, делать это", - сказал Джонсон, совершив тем самым очередной "разворот", поскольку еще на прошлой неделе правительство призывало людей возвращаться в офисы.
Пабы и рестораны в Англии будут закрываться с четверга в 10 вечера, а заказы будут приниматься только у сидящих за столами посетителей. "Речь идет о закрытии в 10 вечера, не о последнем заказе", - подчеркнул премьер.
Маски теперь должны будут носить все сотрудники магазинов и ресторанов.
Также Джонсон призвал жителей страны избегать лишней социализации. Количество гостей на свадьбах также снижено с понедельника с 30 до 15 человек, на похороны по-прежнему могут приходить 30 человек.
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"Правило шести" (более шести человек не могут собираться вместе) расширяется на все командные виды спорта в помещениях для взрослых.
Ужесточаются санкции за нарушение правил: минимальная сумма за нарушение "правила шести" или неношение маски в положенных местах увеличится до 200 фунтов стерлингов. Премьер также не исключил, что при необходимости для помощи полиции могут быть привлечены военные.
При этом он пообещал, что школы останутся открытыми, поскольку "нет ничего важнее образования".
Во вторник вечером Джонсон выступит с обращением к нации, в котором, по всей видимости, вновь расскажет о необходимости возвращения ограничений.
Накануне число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 4368, скончались 11 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигает 398 625, умерших - 41 788.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
11111428
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонАнглияВеликобританияВ мире
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