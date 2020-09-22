https://ria.ru/20200922/vaktsinatsiya-1577600364.html

Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19

Прививку от коронавируса нельзя делать тем, кто болен COVID-19, рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на круглом столе "COVID-19 в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:22

2020-09-22T14:22

2020-09-22T15:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Прививку от коронавируса нельзя делать тем, кто болен COVID-19, рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".При этом он уточнил, что если человек "не находится в стадии заболевания" и у него определяются антитела, то вакцинацию проводить можно.Также, по словам Гинцбурга, для того чтобы разрешить прививки беременным, необходимо провести отдельное клиническое исследование.Говоря о вакцинации людей старше 80 лет, он выразил уверенность в том, что им стоит использовать препарат.Также руководитель центра рассказал о следующем этапе исследований.Он уточнил, что первый компонент добровольно получили уже около двух с половиной тысяч москвичей, у которых не зафиксировали никаких осложнений, кроме "тех незначительных, которые в инструкции по применению этой вакцины имеются".<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601972.html

https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577594906.html

https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577526491.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество