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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsinatsiya-1577600364.html
Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19
Прививку от коронавируса нельзя делать тем, кто болен COVID-19, рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на круглом столе "COVID-19 в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:22
2020-09-22T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Прививку от коронавируса нельзя делать тем, кто болен COVID-19, рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".При этом он уточнил, что если человек "не находится в стадии заболевания" и у него определяются антитела, то вакцинацию проводить можно.Также, по словам Гинцбурга, для того чтобы разрешить прививки беременным, необходимо провести отдельное клиническое исследование.Говоря о вакцинации людей старше 80 лет, он выразил уверенность в том, что им стоит использовать препарат.Также руководитель центра рассказал о следующем этапе исследований.Он уточнил, что первый компонент добровольно получили уже около двух с половиной тысяч москвичей, у которых не зафиксировали никаких осложнений, кроме "тех незначительных, которые в инструкции по применению этой вакцины имеются".<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601972.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19

14:22 22.09.2020 (обновлено: 15:54 22.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Прививку от коронавируса нельзя делать тем, кто болен COVID-19, рассказал директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".

"Препарат под названием вакцина — это не лечебный препарат, это профилактический препарат, его надо вводить до того, как возможное заболевание возникло", — пояснил специалист.

При этом он уточнил, что если человек "не находится в стадии заболевания" и у него определяются антитела, то вакцинацию проводить можно.
Также, по словам Гинцбурга, для того чтобы разрешить прививки беременным, необходимо провести отдельное клиническое исследование.
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Говоря о вакцинации людей старше 80 лет, он выразил уверенность в том, что им стоит использовать препарат.
Также руководитель центра рассказал о следующем этапе исследований.
"В настоящие время началась уже пострегистрационная фаза клинических испытаний, в упрощенном понимании ее называют третьей фазой клинических испытаний, которая проходит на территории города Москвы. Это довольно-таки емкое в плане денег мероприятие, потому что включает 40 тысяч добровольцев, которые анализируются по всем параметрам в плане создания различных форм иммунитета", — сообщил Гинцбург.
Он уточнил, что первый компонент добровольно получили уже около двух с половиной тысяч москвичей, у которых не зафиксировали никаких осложнений, кроме "тех незначительных, которые в инструкции по применению этой вакцины имеются".
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Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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