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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577623166.html
Вакцина от коронавируса должна быть доступна всем, заявил Путин
Вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на 75-й сессии... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:29
2020-09-22T19:46
распространение нового коронавируса
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
оон
общество
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", - сказал он.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную институтом имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577621322.html
А я вот убеждён, что пока свои граждане не вакцинированы, поставки за рубеж не должны быть.
35
В вакцине уверен сам Путин, это главное для россиян. Другого не нужно. Доктора берут под козырёк...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, оон, общество

Вакцина от коронавируса должна быть доступна всем, заявил Путин

19:29 22.09.2020 (обновлено: 19:46 22.09.2020)
1830
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:08Распространение нового коронавируса
Путин назвал пандемию коронавируса принципиально новым вызовом
"Россия убеждена, сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств", - подчеркнул Путин.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную институтом имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
492720325
Обсудить13
Распространение нового коронавирусаВыступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинООНОбщество
Популярные комментарии
А я вот убеждён, что пока свои граждане не вакцинированы, поставки за рубеж не должны быть.
22 сентября, 19:32
Арсений НовиковАрсений Новиков
2153006
В вакцине уверен сам Путин, это главное для россиян. Другого не нужно. Доктора берут под козырёк...
22 сентября, 20:05
Телепут ЗапутТелепут Запут
7601013
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