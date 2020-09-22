https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577623166.html

Вакцина от коронавируса должна быть доступна всем, заявил Путин

Вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на 75-й сессии... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:29

2020-09-22T19:29

2020-09-22T19:46

распространение нового коронавируса

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

оон

общество

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", - сказал он.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную институтом имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577621322.html

Арсений Новиков А я вот убеждён, что пока свои граждане не вакцинированы, поставки за рубеж не должны быть. 35

Телепут Запут В вакцине уверен сам Путин, это главное для россиян. Другого не нужно. Доктора берут под козырёк... 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, оон, общество