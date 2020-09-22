https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577621890.html

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в ходе речи на 75-й... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:15

2020-09-22T19:15

2020-09-22T20:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в ходе речи на 75-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Москва получила соответствующее обращение от работников организации и не останется безучастным к нему.Глава государства отметил, что во время пандемии многие страны бескорыстно помогали друг другу."Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях", — отметил Путин.Он добавил, что вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире."Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", — сказал президент.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/torgovlya-1577621438.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Россия готова оказать квалифицированную помощь сотрудникам ООН в борьбе с COVID-19 Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в ходе речи на 75-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Москва получила соответствующее обращение от работников организации и не останется безучастным к нему. 2020-09-22T19:15 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, оон, в мире