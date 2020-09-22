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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577621890.html
Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН
Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в ходе речи на 75-й... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:15
2020-09-22T20:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в ходе речи на 75-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Москва получила соответствующее обращение от работников организации и не останется безучастным к нему.Глава государства отметил, что во время пандемии многие страны бескорыстно помогали друг другу."Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях", — отметил Путин.Он добавил, что вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире."Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", — сказал президент.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/torgovlya-1577621438.html
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РИА Новости
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60
Россия готова оказать квалифицированную помощь сотрудникам ООН в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в ходе речи на 75-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Москва получила соответствующее обращение от работников организации и не останется безучастным к нему.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, оон, в мире

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

19:15 22.09.2020 (обновлено: 20:58 22.09.2020)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в ходе речи на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, Москва получила соответствующее обращение от работников организации и не останется безучастным к нему.
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Глава государства отметил, что во время пандемии многие страны бескорыстно помогали друг другу.
"Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях", — отметил Путин.
Он добавил, что вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире.
"Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", — сказал президент.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
62802113
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинООНВ мире
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