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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577616155.html
Эрдоган призвал сделать вакцины от коронавируса общедоступными
Разрабатываемые вакцины и лекарства от коронавируса должны быть общедоступными, соревнования между государствами здесь недопустимы, заявил президент Турции... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:51
2020-09-22T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
оон
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Разрабатываемые вакцины и лекарства от коронавируса должны быть общедоступными, соревнования между государствами здесь недопустимы, заявил президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>.Он отметил, что несмотря на вынужденное разделение людей и стран, обусловленное пандемией, "мы должны объединить наши усилия по борьбе с COVID-19".Турецкий лидер отметил, что здравоохранение <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> находится в хорошем состоянии, "что позволило нам удержать пандемию под контролем".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 31,1 миллиона случаев заражения, более 962 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган призвал сделать вакцины от коронавируса общедоступными

17:51 22.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Разрабатываемые вакцины и лекарства от коронавируса должны быть общедоступными, соревнования между государствами здесь недопустимы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН.

"Мы призываем к тому, что лекарства и вакцины против коронавируса, где бы они ни производились, должны быть предоставлены всем в равной мере и должны быть доступны всем одинаково. Никакое соревнование между государствами здесь недопустимо", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что несмотря на вынужденное разделение людей и стран, обусловленное пандемией, "мы должны объединить наши усилия по борьбе с COVID-19".
Турецкий лидер отметил, что здравоохранение Турции находится в хорошем состоянии, "что позволило нам удержать пандемию под контролем".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 31,1 миллиона случаев заражения, более 962 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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