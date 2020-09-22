https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577613806.html

Кировская область готова к клиническим исследованиям вакцины от COVID-19

Кировская область готова к проведению клинических исследований новой вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:23

2020-09-22T17:23

2020-09-22T17:23

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кировская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировская область</a> готова к проведению клинических исследований новой вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.Минздрав РФ сообщил о том, что в трех городах России – Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске – в ближайшее время стартует проведение клинических исследований новой вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук."Кировская область полностью готова к проведению исследований. Как сообщил ректор Кировского государственного медицинского университета (КГМУ), на базе которого они будут проходить, сейчас регион ждет разрешительных документов, после чего приступит непосредственно к клиническим исследованиям", - говорится в сообщении.По словам ректора КГМУ Льва Железнова, в адрес Минздрава университет предоставил списки врачебного состава и описание клинической базы вуза. "Министерством здравоохранения проводилась оценка квалификации всех специалистов, которые будут задействованы в проведении исследований. На сегодняшний день имеется 200 добровольцев, готовых к вакцинации. Как только мы получим разрешение, будут выбраны 70 человек, отвечающих всем требованиям. Это лица в возрасте от 18 до 65 лет, обладающие хорошим здоровьем", - цитирует пресс-служба слова Железнова.Добровольцев, которым будет поставлена новая вакцина от коронавирусной инфекции, на 16 дней поместят в стационар клиники КГМУ, где они будут проживать в максимально комфортных условиях и находиться под постоянным наблюдением медиков. После выписки наблюдение за ними продолжится. "Это будет первый этап исследований. Главное на этом этапе - выявить, не оказывает ли новая вакцина от COVID-19 какого-либо неблагоприятного влияния на организм человека", - подчеркнул Железнов.Отмечается, что Кировская область неслучайно была выбрана для проведения данных клинических исследований новой вакцины от коронавируса. "Правительство области активно сотрудничает с Центром исследований имени Чумакова. В регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня "Биополис". Весной 2020 года на базе КГМУ стартовала наблюдательная программа - исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины в целях профилактики коронавируса. В настоящее время реализация программы вышла на финишную прямую", - подчеркивается в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/vaktsina-1577593987.html

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кировская область, общество