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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html
Генсек ООН предостерег мир от появления "вакцинного национализма"
Генсек ООН Антониу Гутерреш предостерег мир от появления "вакцинного национализма", то есть от действий государств только в своих интересах в вопросе... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:19
2020-09-22T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
здоровье - общество
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> предостерег мир от появления "вакцинного национализма", то есть от действий государств только в своих интересах в вопросе распространения вакцины от коронавируса."Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом, и поддерживаем усилия по созданию недорогостоящей "народной вакцины", доступной во всех странах", - сказал Гутерреш, выступая в ходе недели высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Однако, согласно сообщениям, некоторые страны заключают параллельные сделки исключительно в интересах своего собственного населения. Такой "вакцинный национализм" не только несправедлив, но и обречен на провал. Никто из нас не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажемся мы все", - указал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Предостерёг ли бы он, если бы у «запада» была вакцина, а у других - нет?
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Генсек ООН предостерег мир от появления "вакцинного национализма"

16:19 22.09.2020
773
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предостерег мир от появления "вакцинного национализма", то есть от действий государств только в своих интересах в вопросе распространения вакцины от коронавируса.
"Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом, и поддерживаем усилия по созданию недорогостоящей "народной вакцины", доступной во всех странах", - сказал Гутерреш, выступая в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
"Однако, согласно сообщениям, некоторые страны заключают параллельные сделки исключительно в интересах своего собственного населения. Такой "вакцинный национализм" не только несправедлив, но и обречен на провал. Никто из нас не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажемся мы все", - указал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
14251037
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
Популярные комментарии
Предостерёг ли бы он, если бы у «запада» была вакцина, а у других - нет?
22 сентября, 16:24
mmorpheus.storer
900006
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