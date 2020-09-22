https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html

Генсек ООН предостерег мир от появления "вакцинного национализма"

Генсек ООН Антониу Гутерреш предостерег мир от появления "вакцинного национализма", то есть от действий государств только в своих интересах в вопросе... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:19

2020-09-22T16:19

2020-09-22T16:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

коронавирусы

здоровье - общество

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> предостерег мир от появления "вакцинного национализма", то есть от действий государств только в своих интересах в вопросе распространения вакцины от коронавируса."Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом, и поддерживаем усилия по созданию недорогостоящей "народной вакцины", доступной во всех странах", - сказал Гутерреш, выступая в ходе недели высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Однако, согласно сообщениям, некоторые страны заключают параллельные сделки исключительно в интересах своего собственного населения. Такой "вакцинный национализм" не только несправедлив, но и обречен на провал. Никто из нас не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажемся мы все", - указал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

morpheus.storer Предостерёг ли бы он, если бы у «запада» была вакцина, а у других - нет? 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, оон, в мире