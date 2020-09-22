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https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601972.html
Центр Гамалеи создаст протокол испытания "Спутника V" для онкобольных
Центр Гамалеи разрабатывает протокол исследования вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для онкологических пациентов, заявил директор центра Александр... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:44
2020-09-22T14:44
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи разрабатывает протокол исследования вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для онкологических пациентов, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Мы сейчас планируем, уже пишем протокол для онкологических больных", - сказал Гинцбург журналистам.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601402.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Центр Гамалеи создаст протокол испытания "Спутника V" для онкобольных

14:44 22.09.2020
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Центр Гамалеи разрабатывает протокол исследования вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для онкологических пациентов, заявил директор центра Александр Гинцбург.
"Мы сейчас планируем, уже пишем протокол для онкологических больных", - сказал Гинцбург журналистам.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
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