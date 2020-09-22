https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601972.html

Центр Гамалеи создаст протокол испытания "Спутника V" для онкобольных

Центр Гамалеи разрабатывает протокол исследования вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для онкологических пациентов, заявил директор центра Александр... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:44

2020-09-22T14:44

2020-09-22T14:44

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи разрабатывает протокол исследования вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для онкологических пациентов, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Мы сейчас планируем, уже пишем протокол для онкологических больных", - сказал Гинцбург журналистам.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601402.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество