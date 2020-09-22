В Индии рассказали, когда начнут испытания российской вакцины
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories Ltd может начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшие недели, заявил гендиректор компании по фармацевтическим услугам Дипак Сапра.
"Мы хотим перейти к первому шагу - началу клинических испытаний при получении необходимых разрешений от индийских регулирующих органов - в течение следующих нескольких недель", - заявил Сапра агентству Рейтер.
Он добавил, что в индийских испытаниях российской вакцины примут участие от тысячи до 2 тысяч участников. Исследования будут проводиться в нескольких государственных и частных больницах по всей стране.
По словам Сапры, дозы вакцины "Спутник V", поставляемые в Индию, скорее всего, будут представлять собой комбинацию доз индийского и российского производства. Он также сообщил, что РФПИ и компания Dr Reddy's вскоре определят потенциальных производителей вакцины в Индии.
В РФПИ ранее сообщали, что поставки вакцины в Индию могут начаться уже в конце 2020 года, однако, по мнению Сапры, это займет на несколько месяцев больше времени.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd договорились о проведении клинических исследований вакцины. Планируется, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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