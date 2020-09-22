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https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577595564.html
В Индии рассказали, когда начнут испытания российской вакцины
Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories Ltd может начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшие... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:14
2020-09-22T13:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
индия
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories Ltd может начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" в ближайшие недели, заявил гендиректор компании по фармацевтическим услугам Дипак Сапра.Он добавил, что в индийских испытаниях российской вакцины примут участие от тысячи до 2 тысяч участников. Исследования будут проводиться в нескольких государственных и частных больницах по всей стране.По словам Сапры, дозы вакцины "Спутник V", поставляемые в <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_India" target="_blank">Индию</a>, скорее всего, будут представлять собой комбинацию доз индийского и российского производства. Он также сообщил, что РФПИ и компания Dr Reddy's вскоре определят потенциальных производителей вакцины в Индии.В <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> ранее сообщали, что поставки вакцины в Индию могут начаться уже в конце 2020 года, однако, по мнению Сапры, это займет на несколько месяцев больше времени.Ранее Российский фонд прямых инвестиций и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd договорились о проведении клинических исследований вакцины. Планируется, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577551873.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), индия

В Индии рассказали, когда начнут испытания российской вакцины

13:14 22.09.2020
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories Ltd может начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшие недели, заявил гендиректор компании по фармацевтическим услугам Дипак Сапра.

"Мы хотим перейти к первому шагу - началу клинических испытаний при получении необходимых разрешений от индийских регулирующих органов - в течение следующих нескольких недель", - заявил Сапра агентству Рейтер.

Он добавил, что в индийских испытаниях российской вакцины примут участие от тысячи до 2 тысяч участников. Исследования будут проводиться в нескольких государственных и частных больницах по всей стране.
По словам Сапры, дозы вакцины "Спутник V", поставляемые в Индию, скорее всего, будут представлять собой комбинацию доз индийского и российского производства. Он также сообщил, что РФПИ и компания Dr Reddy's вскоре определят потенциальных производителей вакцины в Индии.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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В РФПИ ранее сообщали, что поставки вакцины в Индию могут начаться уже в конце 2020 года, однако, по мнению Сапры, это займет на несколько месяцев больше времени.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd договорились о проведении клинических исследований вакцины. Планируется, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1930000
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Индия
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