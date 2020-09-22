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https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577593220.html
Гинцбург рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19
Около 2,5 тысяч добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований, никаких значимых осложнений не было,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:39
2020-09-22T13:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Около 2,5 тысяч добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований, никаких значимых осложнений не было, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."В настоящие время началась уже пострегистрационная фаза клинических испытаний, в упрощенном понимании ее называют третьей фазой клинических испытаний, которая проходит на территории города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Это довольно-таки емкое в плане денег мероприятие, потому что включает 40 тысяч добровольцев, которые анализируются по всем параметрам в плане создания различных форм иммунитета", - рассказал Гинцбург на круглом столе в МИА "Россия сегодня"."Уже порядка 2,5 тысяч москвичей-добровольцев получили первый компонент вакцины. Никаких осложнений, за исключением тех незначительных, которые в инструкции по применению этой вакцины имеются, у этих добровольцев не фиксировалось", - добавил Гинцбург.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Гинцбург рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19

12:39 22.09.2020 (обновлено: 13:00 22.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 2,5 тысяч добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований, никаких значимых осложнений не было, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"В настоящие время началась уже пострегистрационная фаза клинических испытаний, в упрощенном понимании ее называют третьей фазой клинических испытаний, которая проходит на территории города Москвы. Это довольно-таки емкое в плане денег мероприятие, потому что включает 40 тысяч добровольцев, которые анализируются по всем параметрам в плане создания различных форм иммунитета", - рассказал Гинцбург на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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"Уже порядка 2,5 тысяч москвичей-добровольцев получили первый компонент вакцины. Никаких осложнений, за исключением тех незначительных, которые в инструкции по применению этой вакцины имеются, у этих добровольцев не фиксировалось", - добавил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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