https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577590500.html

Роспотребнадзор рассказал, где будет производиться вакцина "Вектора"

Вакцина от COVID-19 новосибирского центра "Вектор" будет производиться на его площадке, имеющей сертификаты соответствия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:01

2020-09-22T12:01

2020-09-22T12:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от COVID-19 новосибирского центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_cent" target="_blank">Вектор</a>" будет производиться на его площадке, имеющей сертификаты соответствия, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>."Промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 "ЭпиВакКорона" будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющей сертификат соответствия GMP и сертификат соответствия системы качества требованиям ISO 9001:2015 (TUF NORD CERT)", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577588930.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество