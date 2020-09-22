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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577590250.html
"Вектор" рассказал о планах по пострегистрационным исследованиям вакцины
Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную центром "Вектор" Роспотребнадзора, после регистрации исследуют, в том числе, на добровольцах старше 60 лет,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:57
2020-09-22T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, разработанную центром "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, после регистрации исследуют, в том числе, на добровольцах старше 60 лет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" в октябре 2020 года планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577381246.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" рассказал о планах по пострегистрационным исследованиям вакцины

11:57 22.09.2020
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© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную центром "Вектор" Роспотребнадзора, после регистрации исследуют, в том числе, на добровольцах старше 60 лет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" в октябре 2020 года планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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