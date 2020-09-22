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"Вектор" проверит вакцину от коронавируса на пяти тысячах добровольцев
После регистрации вакцины от COVID-19 центр "Вектор" планирует клиническое исследование с 5 тысячами добровольцев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:55
2020-09-22T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> После регистрации вакцины от COVID-19 центр "Вектор" планирует клиническое исследование с 5 тысячами добровольцев, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>."После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" в октябре 2020 года планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями, а также проведение плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических исследований с привлечением 5 000 взрослых добровольцев различных возрастных групп", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" проверит вакцину от коронавируса на пяти тысячах добровольцев

11:55 22.09.2020 (обновлено: 20:42 22.09.2020)
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© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После регистрации вакцины от COVID-19 центр "Вектор" планирует клиническое исследование с 5 тысячами добровольцев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" в октябре 2020 года планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями, а также проведение плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических исследований с привлечением 5 000 взрослых добровольцев различных возрастных групп", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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