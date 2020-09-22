https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577585877.html
Вопрос поставки вакцины в Киргизию рассмотрят в приоритетном порядке
Вопрос поставки российской вакцины от COVID-19 в Киргизию будет рассмотрен в приоритетном порядке, сообщил заместитель председателя правительства Российской... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:46
2020-09-22T10:46
2020-09-22T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
евразийский экономический союз
киргизия
экономика
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<strong>БИШКЕК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос поставки российской вакцины от COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a> будет рассмотрен в приоритетном порядке, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.Во вторник вице-премьер РФ встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Как сообщает пресс-служба киргизского лидера, в ходе встречи "состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах киргизско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)". Также стороны обсудили вопросы борьбы с коронавирусом."Заместитель председателя правительства России сказал, что вопрос поставки в Киргизию российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции будет рассмотрен в приоритетном порядке", - заявил представитель пресс-службы киргизского лидера.По данным пресс-службы, президент в свою очередь еще раз выразил благодарность российской стороне за оказываемую поддержку по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, предоставление гуманитарной помощи и выделение льготного кредита по линии Евразийского фонда в размере 100 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса."Глава государства отметил важность концентрации совместных усилий на постпандемический период, активизации торгово-экономических отношений и принятия совместных мер по борьбе с последствиями пандемии", - отметили в пресс-службе.Жээнбеков выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с российской стороной по энергетическим, железнодорожным, инфраструктурным, региональным проектам, а также проектам в рамках ЕАЭС.Делегация РФ во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла в Киргизию для участия в заседании межправкомисии двух стран.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, евразийский экономический союз, киргизия, экономика
БИШКЕК, 22 сен - РИА Новости.
Вопрос поставки российской вакцины от COVID-19 в Киргизию
будет рассмотрен в приоритетном порядке, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
Во вторник вице-премьер РФ встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Как сообщает пресс-служба киргизского лидера, в ходе встречи "состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах киргизско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)". Также стороны обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.
"Заместитель председателя правительства России сказал, что вопрос поставки в Киргизию российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции будет рассмотрен в приоритетном порядке", - заявил представитель пресс-службы киргизского лидера.
По данным пресс-службы, президент в свою очередь еще раз выразил благодарность российской стороне за оказываемую поддержку по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, предоставление гуманитарной помощи и выделение льготного кредита по линии Евразийского фонда в размере 100 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса.
"Глава государства отметил важность концентрации совместных усилий на постпандемический период, активизации торгово-экономических отношений и принятия совместных мер по борьбе с последствиями пандемии", - отметили в пресс-службе.
Жээнбеков выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с российской стороной по энергетическим, железнодорожным, инфраструктурным, региональным проектам, а также проектам в рамках ЕАЭС.
Делегация РФ во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла в Киргизию для участия в заседании межправкомисии двух стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.