https://ria.ru/20200922/udalenka-1577593900.html
В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу
Предприятиям, где возможен удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант для профилактики COVID-19, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:50
2020-09-22T12:50
2020-09-22T12:50
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Предприятиям, где возможен удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант для профилактики COVID-19, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Он также отметил важность ношения масок. По его мнению, маски – одна из самых важных мер для сдерживания заболеваемости.Эксперт также призвал не забывать про соблюдение социальной дистанции, дезинфекционного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелых заболеваний."Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество