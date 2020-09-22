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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/udalenka-1577593900.html
В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу
Предприятиям, где возможен удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант для профилактики COVID-19, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:50
2020-09-22T12:50
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Предприятиям, где возможен удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант для профилактики COVID-19, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Он также отметил важность ношения масок. По его мнению, маски – одна из самых важных мер для сдерживания заболеваемости.Эксперт также призвал не забывать про соблюдение социальной дистанции, дезинфекционного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелых заболеваний."Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу

12:50 22.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖенщина на удаленной работе у себя дома
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Предприятиям, где возможен удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант для профилактики COVID-19, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Он также отметил важность ношения масок. По его мнению, маски – одна из самых важных мер для сдерживания заболеваемости.
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21 марта, 11:43
Эксперт также призвал не забывать про соблюдение социальной дистанции, дезинфекционного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелых заболеваний.
"Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
650004
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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