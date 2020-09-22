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В Краснодарском крае предотвратили убийство лидера религиозной общины
Сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара, заказчики преступления арестованы, сообщила официальный... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:41
2020-09-22T18:41
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
краснодар
краснодарский край
славянск-на-кубани
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a>, заказчики преступления арестованы, сообщила официальный представитель МВД России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>."Сотрудники ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> предотвратили убийство по найму и при силовой поддержке коллег из <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> задержали двоих предполагаемых организаторов", - сказала Волк."Полицейские получили информацию, что 60-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Slavjansk_na_Kubani/" target="_blank" data-auto="true">Славянска-на-Кубани</a> и 70-летняя приезжая из соседней республики, которые позиционируют себя как активисты неофициального движения "Граждане СССР", ищут киллера. Он должен был убить лидера одной из религиозных общин Краснодара. В качестве вознаграждения организаторы преступления обещали исполнителю высокий статус в своем движении", - сказала Волк.По ее словам, в роли киллера выступил оперативник, которому злоумышленники выдали монтажный нож, медицинскую маску и женский чулок для конспирации, а также сообщили персональные данные религиозного деятеля и предоставили его фото.Полицейские сделали постановочные фотографии с места убийства, на которых был запечатлен загримированный соответствующим образом мужчина. Затем эти фотографии и личные вещи были переданы заказчикам. В ответ фигуранты вручили оперативнику документ о его назначении на ответственный пост, после чего были задержаны.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанные заключены под стражу.
https://ria.ru/20200219/1564963307.html
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краснодар
краснодарский край
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ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодар, краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия

В Краснодарском крае предотвратили убийство лидера религиозной общины

18:41 22.09.2020
3457
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара, заказчики преступления арестованы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю предотвратили убийство по найму и при силовой поддержке коллег из Росгвардии задержали двоих предполагаемых организаторов", - сказала Волк.
"Полицейские получили информацию, что 60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя приезжая из соседней республики, которые позиционируют себя как активисты неофициального движения "Граждане СССР", ищут киллера. Он должен был убить лидера одной из религиозных общин Краснодара. В качестве вознаграждения организаторы преступления обещали исполнителю высокий статус в своем движении", - сказала Волк.
По ее словам, в роли киллера выступил оперативник, которому злоумышленники выдали монтажный нож, медицинскую маску и женский чулок для конспирации, а также сообщили персональные данные религиозного деятеля и предоставили его фото.
Полицейские сделали постановочные фотографии с места убийства, на которых был запечатлен загримированный соответствующим образом мужчина. Затем эти фотографии и личные вещи были переданы заказчикам. В ответ фигуранты вручили оперативнику документ о его назначении на ответственный пост, после чего были задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанные заключены под стражу.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2020
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Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале
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Ирина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КраснодарКраснодарский крайСлавянск-на-КубаниПроисшествия
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