https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577619910.html

В Краснодарском крае предотвратили убийство лидера религиозной общины

Сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара, заказчики преступления арестованы, сообщила официальный... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:41

2020-09-22T18:41

2020-09-22T18:41

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

краснодар

краснодарский край

славянск-на-кубани

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a>, заказчики преступления арестованы, сообщила официальный представитель МВД России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>."Сотрудники ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> предотвратили убийство по найму и при силовой поддержке коллег из <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> задержали двоих предполагаемых организаторов", - сказала Волк."Полицейские получили информацию, что 60-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Slavjansk_na_Kubani/" target="_blank" data-auto="true">Славянска-на-Кубани</a> и 70-летняя приезжая из соседней республики, которые позиционируют себя как активисты неофициального движения "Граждане СССР", ищут киллера. Он должен был убить лидера одной из религиозных общин Краснодара. В качестве вознаграждения организаторы преступления обещали исполнителю высокий статус в своем движении", - сказала Волк.По ее словам, в роли киллера выступил оперативник, которому злоумышленники выдали монтажный нож, медицинскую маску и женский чулок для конспирации, а также сообщили персональные данные религиозного деятеля и предоставили его фото.Полицейские сделали постановочные фотографии с места убийства, на которых был запечатлен загримированный соответствующим образом мужчина. Затем эти фотографии и личные вещи были переданы заказчикам. В ответ фигуранты вручили оперативнику документ о его назначении на ответственный пост, после чего были задержаны.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанные заключены под стражу.

https://ria.ru/20200219/1564963307.html

2

краснодар

краснодарский край

славянск-на-кубани

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодар, краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия