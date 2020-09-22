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В Турции для туристов вновь открылась секретная дорога султанов
В Стамбуле для туристов вновь открылась "Великая тропа", которую использовали султаны Османской империи, чтобы неузнанными пройти от дворца Топкапы в город,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:02
2020-09-22T16:02
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В Стамбуле для туристов вновь открылась "Великая тропа", которую использовали султаны Османской империи, чтобы неузнанными пройти от дворца Топкапы в город, <a href="https://www.hurriyetdailynews.com/secret-road-of-sultans-in-topkapi-palace-reopens-to-public-visit-158378" target="_blank">сообщает</a> Hurriyetdailynews. По словам еще одного специалиста, Недждета Сакаоглу, султаны любили выходить на улицы и смотреть, как живет их народ: "Эти поездки были необходимы для общественного контроля. При этом люди не знали, что их властелин покинул дворец". Перед отъездом повелителя охрана осматривала окрестности. Только после этого появлялся он сам, переодевшись в дервиша (нищенствующий проповедник, — Прим.ред.) или торговца. Во дворце Топкапы много входов, и лишь тот, к которому ведет "Конная тропа", не видно снаружи.
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туристы, новости - туризм, турция, стамбул

В Турции для туристов вновь открылась секретная дорога султанов

16:02 22.09.2020
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© Фото : страница музея Topkapı Sarayı в FacebookСултанский дворец Топкапы в Стамбуле
Султанский дворец Топкапы в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : страница музея Topkapı Sarayı в Facebook
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Стамбуле для туристов вновь открылась "Великая тропа", которую использовали султаны Османской империи, чтобы неузнанными пройти от дворца Топкапы в город, сообщает Hurriyetdailynews.

"Правители передвигались по этой дороге, переодевшись. Иногда — на лошадях, поэтому этот путь еще называют "Конной тропой ", — рассказал изданию историк искусства Дениз Эсеменли.

По словам еще одного специалиста, Недждета Сакаоглу, султаны любили выходить на улицы и смотреть, как живет их народ: "Эти поездки были необходимы для общественного контроля. При этом люди не знали, что их властелин покинул дворец".
Перед отъездом повелителя охрана осматривала окрестности. Только после этого появлялся он сам, переодевшись в дервиша (нищенствующий проповедник, — Прим.ред.) или торговца.
Во дворце Топкапы много входов, и лишь тот, к которому ведет "Конная тропа", не видно снаружи.
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