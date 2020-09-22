https://ria.ru/20200922/turtsiya-1577568839.html

В Турции для туристов вновь открылась секретная дорога султанов

В Стамбуле для туристов вновь открылась "Великая тропа", которую использовали султаны Османской империи, чтобы неузнанными пройти от дворца Топкапы в город,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:02

2020-09-22T16:02

2020-09-22T16:02

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В Стамбуле для туристов вновь открылась "Великая тропа", которую использовали султаны Османской империи, чтобы неузнанными пройти от дворца Топкапы в город, <a href="https://www.hurriyetdailynews.com/secret-road-of-sultans-in-topkapi-palace-reopens-to-public-visit-158378" target="_blank">сообщает</a> Hurriyetdailynews. По словам еще одного специалиста, Недждета Сакаоглу, султаны любили выходить на улицы и смотреть, как живет их народ: "Эти поездки были необходимы для общественного контроля. При этом люди не знали, что их властелин покинул дворец". Перед отъездом повелителя охрана осматривала окрестности. Только после этого появлялся он сам, переодевшись в дервиша (нищенствующий проповедник, — Прим.ред.) или торговца. Во дворце Топкапы много входов, и лишь тот, к которому ведет "Конная тропа", не видно снаружи.

https://ria.ru/20200811/1575591533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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