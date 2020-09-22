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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200922/tikhanovskaya-1577588189.html
Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:26
2020-09-22T11:27
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
европарламент
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
белоруссия
литва
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<strong>МИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> договорилась о пакете помощи со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> "после демократических перемен" в республике, сообщила во вторник ее пресс-служба.В понедельник Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>."Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a>, президентом Европарламента <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Сассоли</a> и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577562151.html
https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html
Создаю оппозицию на РИА Новости для свержения власти в США. Хотим 5 млрд евро от ЕС.
67
Ты только заголовки читаешь? Написано же черным по белому. Помощь будет предоставлена после проведения в Белоруссии демократических реформ.
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брюссель
белоруссия
литва
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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павел латушко, светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, белоруссия, литва, в мире

Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии

11:26 22.09.2020 (обновлено: 11:27 22.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в республике, сообщила во вторник ее пресс-служба.
В понедельник Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.
"Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.
На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 17:13Протесты в Белоруссии
Главы МИД ЕС призвали к новым выборам в Белоруссии
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава комитета по международным делам Европарламента Дэвид Макалистер на встрече с белорусской диаспорой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 15:34Протесты в Белоруссии
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
20650021155
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Создаю оппозицию на РИА Новости для свержения власти в США. Хотим 5 млрд евро от ЕС.
22 сентября, 11:35
MYMake Yellowstone Great Again
50141002
Ты только заголовки читаешь? Написано же черным по белому. Помощь будет предоставлена после проведения в Белоруссии демократических реформ.
22 сентября, 11:35
Pawel ZverevPawel Zverev
41300036
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