https://ria.ru/20200922/tikhanovskaya-1577588189.html

Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:26

2020-09-22T11:26

2020-09-22T11:27

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

европарламент

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

белоруссия

литва

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<strong>МИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> договорилась о пакете помощи со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> "после демократических перемен" в республике, сообщила во вторник ее пресс-служба.В понедельник Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>."Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a>, президентом Европарламента <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Сассоли</a> и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577562151.html

https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html

Make Yellowstone Great Again Создаю оппозицию на РИА Новости для свержения власти в США. Хотим 5 млрд евро от ЕС. 67

Pawel Zverev Ты только заголовки читаешь? Написано же черным по белому. Помощь будет предоставлена после проведения в Белоруссии демократических реформ. 53

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брюссель

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, белоруссия, литва, в мире