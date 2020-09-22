Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии
11:26 22.09.2020 (обновлено: 11:27 22.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в республике, сообщила во вторник ее пресс-служба.
В понедельник Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.
"Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.
На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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