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https://ria.ru/20200922/tennant-1577568742.html
Фанаты назвали лучшего исполнителя роли "Доктора Кто"
По данным опроса Radio Times, в котором приняли участие 50 тысяч поклонников сериала "Доктора Кто" лучший исполнитель главной роли — Дэвид Теннант, сообщается... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T06:25
2020-09-22T06:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости</strong>. По данным опроса Radio Times, в котором приняли участие 50 тысяч поклонников сериала "Доктора Кто" лучший исполнитель главной роли — Дэвид Теннант, <a href="https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-09-20/david-tennant-best-doctor-who/" target="_blank">сообщается</a> на сайте издания. Британский актер, игравший в сериале с 2005 по 2010 годы, получил 10 518 или 21 процент голосов. Всего на 100 голосов он опередил нынешнюю повелительницу времени (с 2017 года) — Джоди Уиттакер (у нее 10 423). На третьем месте Питер Капальди (8897), который играл в сериале с 2013 по 2017 годы. Четвертую строчку занял Мэт Смит (7637 голосов), а пятую – Том Баркер (3977). На последнем (13-м) месте — Питер Дэвидсон, который был "Доктором Кто" с 1982 по 1984 годы. Научно-фантастический сериал "Доктор Кто" начали показывать в 1963 году. Главный герой – загадочный доктор с другой планеты, который может менять облик и перемещаться сквозь время и пространство. Он путешествует на космическом корабле ТАРДИС.
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кино и сериалы, новости культуры

Фанаты назвали лучшего исполнителя роли "Доктора Кто"

06:25 22.09.2020 (обновлено: 06:26 22.09.2020)
92
© BBC Television Centre, 2004-...Кадр из сериала "Доктор Кто"
Кадр из сериала Доктор Кто - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© BBC Television Centre, 2004-...
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. По данным опроса Radio Times, в котором приняли участие 50 тысяч поклонников сериала "Доктора Кто" лучший исполнитель главной роли — Дэвид Теннант, сообщается на сайте издания.
Британский актер, игравший в сериале с 2005 по 2010 годы, получил 10 518 или 21 процент голосов. Всего на 100 голосов он опередил нынешнюю повелительницу времени (с 2017 года) — Джоди Уиттакер (у нее 10 423). На третьем месте Питер Капальди (8897), который играл в сериале с 2013 по 2017 годы.
Четвертую строчку занял Мэт Смит (7637 голосов), а пятую – Том Баркер (3977).
На последнем (13-м) месте — Питер Дэвидсон, который был "Доктором Кто" с 1982 по 1984 годы.
Научно-фантастический сериал "Доктор Кто" начали показывать в 1963 году. Главный герой – загадочный доктор с другой планеты, который может менять облик и перемещаться сквозь время и пространство. Он путешествует на космическом корабле ТАРДИС.
Кадр из сериала Воспитанные волками - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 05:27Культура
Сериал "Воспитанные волками" продлили на второй сезон после первых серий
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