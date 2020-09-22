https://ria.ru/20200922/tennant-1577568742.html

Фанаты назвали лучшего исполнителя роли "Доктора Кто"

По данным опроса Radio Times, в котором приняли участие 50 тысяч поклонников сериала "Доктора Кто" лучший исполнитель главной роли — Дэвид Теннант, сообщается... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T06:25

2020-09-22T06:25

2020-09-22T06:26

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кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости</strong>. По данным опроса Radio Times, в котором приняли участие 50 тысяч поклонников сериала "Доктора Кто" лучший исполнитель главной роли — Дэвид Теннант, <a href="https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-09-20/david-tennant-best-doctor-who/" target="_blank">сообщается</a> на сайте издания. Британский актер, игравший в сериале с 2005 по 2010 годы, получил 10 518 или 21 процент голосов. Всего на 100 голосов он опередил нынешнюю повелительницу времени (с 2017 года) — Джоди Уиттакер (у нее 10 423). На третьем месте Питер Капальди (8897), который играл в сериале с 2013 по 2017 годы. Четвертую строчку занял Мэт Смит (7637 голосов), а пятую – Том Баркер (3977). На последнем (13-м) месте — Питер Дэвидсон, который был "Доктором Кто" с 1982 по 1984 годы. Научно-фантастический сериал "Доктор Кто" начали показывать в 1963 году. Главный герой – загадочный доктор с другой планеты, который может менять облик и перемещаться сквозь время и пространство. Он путешествует на космическом корабле ТАРДИС.

https://ria.ru/20200919/serial-1577439321.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры