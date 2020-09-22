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Путин заявил об опасности попадания цифровых технологий к радикалам
Цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, поэтому проблема кибербезопасности заслуживает внимания, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:13
2020-09-22T19:23
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, поэтому проблема кибербезопасности заслуживает внимания, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению. И так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски", - сказал Путин."В этой связи вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20200704/1573878634.html
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, в мире

Путин заявил об опасности попадания цифровых технологий к радикалам

19:13 22.09.2020 (обновлено: 19:23 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, поэтому проблема кибербезопасности заслуживает внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
"Как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению. И так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски", - сказал Путин.
"В этой связи вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность", - заявил президент РФ.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНВладимир ПутинВ мире
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