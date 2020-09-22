https://ria.ru/20200922/sverkhprovodniki-1577608716.html

Ученые открыли новый тип сверхпроводника

Американские физики изучили кристаллическую структуру рутената стронция — перспективного для квантовых вычислений соединения — и обнаружили, что волны проходят... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:15

2020-09-22T16:15

2020-09-22T16:28

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Американские физики изучили кристаллическую структуру рутената стронция — перспективного для квантовых вычислений соединения — и обнаружили, что волны проходят через него необычным образом. Новый тип сверхпроводников назвали g-волновым. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41567-020-1032-4" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Physics.Электроны в сверхпроводниках движутся вместе в так называемых куперовских парах. Это "спаривание" электронов наделяет сверхпроводники их самым известным свойством — отсутствием электрического сопротивления.Сверхпроводящие материалы в зависимости от характера прохождения сквозь них волн зарядовой плотности — стоячих волн, проявляющихся при низких температурах в виде смещения ионов и электронов — делятся на два типа: s-волновые и d-волновые.В s-волновых сверхпроводниках — обычных материалах, таких как свинец, олово и ртуть — электроны в куперовских парах имеют противонаправленные спины, но сами пары не вращаются вокруг общего центра масс, то есть орбитальный момент пар равен нулю.К d-волновым относятся высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП). В них спаренные электроны так же имеют противоположно направленные спины, но куперовская пара еще и вращается вокруг своего центра масс. Символ "d" указывает на то, что орбитальный момент куперовских пар равен двум.В 1994 году ученые открыли необычное соединение — рутенат стронция Sr<sub>2</sub>RuO<sub>4</sub>. Структура у него была как у ВТСП, а волновые свойства — другие. Тогда предположили, что новое вещество относится к третьему, промежуточному типу р-волновых сверхпроводников, у которых спины электронов в парах направлены в одну сторону, плюс сами куперовские пары обладают угловым моментом, равным единице. Такой сверхпроводник обеспечил бы прорыв в квантовых вычислениях, поскольку его можно использовать для создания фермионов Майораны — уникальных частиц, одновременно представляющих собственные античастицы. Поэтому вот уже более двадцати лет физики изучают свойства рутената стронция в надежде найти подтверждение гипотезы р-волновой сверхпроводимости.Исследователи из Корнеллского университета в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> изучили свойства симметрии в кристалле рутената стронция с помощью резонансной ультразвуковой спектроскопии высокого разрешения. Для этого они охладили материал до температуры его сверхпроводящего перехода — 1,4 кельвина — и, пропустив через кристалл звуковые волны, измерили его упругие константы."Это самые точные данные резонансной ультразвуковой спектроскопии, когда-либо полученные при таких низких температурах", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Брэда Рамшоу (Brad Ramshaw).Оказалось, что рутенат стронция — двухкомпонентный сверхпроводник совершенно нового типа. Исследователи назвали его g-волновым. Электроны в нем соединяются настолько сложно, что этот процесс нельзя описать с помощью s- или d-волн."Единственное, с чем согласуются эксперименты — это очень, очень странные вещи, которых никто никогда раньше не видел. Одна из них — g-волна, что означает угловой момент четыре. Никто никогда даже не думал, что будет сверхпроводник с g-волной".Авторы планируют использовать новую технологию исследований для изучения других материалов, потенциально отнесенных к сверхпроводникам р-типа.

https://ria.ru/20200817/1575892217.html

https://ria.ru/20200715/1574362357.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сверхпроводники, физика, химия, открытия - риа наука, сша