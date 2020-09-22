https://ria.ru/20200922/sovmestnye-rossiysko-belorusskie-ucheniya-slavyanskoe-bratstvo-1577619376.html
Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"
В Белоруссмии на полигоне "Брестский" проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября.
2020-09-22T18:32
2020-09-22T18:32
2020-09-22T18:32
славянское братство
белоруссия
совместные учения россии и белоруссии "запад-2009"
видео
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От Российской Федерации в военных учениях принимают участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577619189_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_87b5d42ff4e5b19cb5dece585b102664.png
Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"
В Белоруссмии на полигоне Брестский проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября. От Российской Федерации в военных учениях принимают участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.
2020-09-22T18:32
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PT1M06S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, славянское братство, белоруссия, совместные учения россии и белоруссии "запад-2009", видео
Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"
В Белоруссмии на полигоне "Брестский" проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября.
2020-09-22T18:32
true
PT1M06S
Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"
В Белоруссмии на полигоне "Брестский" проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября.