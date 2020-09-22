https://ria.ru/20200922/sovmestnye-rossiysko-belorusskie-ucheniya-slavyanskoe-bratstvo-1577619376.html

Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"

В Белоруссмии на полигоне "Брестский" проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября.

2020-09-22T18:32

2020-09-22T18:32

2020-09-22T18:32

славянское братство

белоруссия

совместные учения россии и белоруссии "запад-2009"

видео

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От Российской Федерации в военных учениях принимают участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство" В Белоруссмии на полигоне Брестский проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября. От Российской Федерации в военных учениях принимают участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения. 2020-09-22T18:32 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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