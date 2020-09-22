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Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"
В Белоруссмии на полигоне "Брестский" проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября.
2020-09-22T18:32
2020-09-22T18:32
славянское братство
белоруссия
совместные учения россии и белоруссии "запад-2009"
видео
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От Российской Федерации в военных учениях принимают участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.
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белоруссия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"
В Белоруссмии на полигоне Брестский проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября. От Российской Федерации в военных учениях принимают участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.
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видео, славянское братство, белоруссия, совместные учения россии и белоруссии "запад-2009", видео
Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"
В Белоруссмии на полигоне "Брестский" проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября.
2020-09-22T18:32
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Совместные российско-белорусские учения "Славянское братство"

18:32 22.09.2020
564
Читать ria.ru в
В Белоруссмии на полигоне "Брестский" проходят военные учения "Славянское братство - 2020". В учениях принял участие совместный российско-белорусский десант. "Славянское братство - 2020" продлится до 25 сентября.
От Российской Федерации в военных учениях принимают участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.
5202106
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Славянское братствоБелоруссияСовместные учения России и Белоруссии "Запад-2009"Видео
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