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ВТБ Лизинг развивает сотрудничество с Яндекс.Такси
ВТБ Лизинг увеличил объемы передачи транспорта в рамках сотрудничества с Яндекс.Такси до двухсот автомобилей в месяц и прогнозирует дальнейший кратный рост... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:35
2020-09-22T16:35
втб лизинг
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_VTB_Lizing/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ Лизинг</a> увеличил объемы передачи транспорта в рамках сотрудничества с Яндекс.Такси до двухсот автомобилей в месяц и прогнозирует дальнейший кратный рост объемов продаж, сообщает пресс-служба группы <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>.Партнеры сервиса уже оформили в лизинг по специальным условиям более 800 автомобилей. "В рамках проекта ВТБ Лизинг предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнеров сервиса. К приобретению доступны 20 моделей легковых автомобилей восьми отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет. Всего в рамках программы обновили и пополнили автопарки более 90 партнеров Яндекс.Такси. В основном предложением воспользовались небольшие таксопарки", — говорится в пресс-релизе. "Промежуточные результаты проекта показывают, что даже в условиях пандемии спрос на такие возможности, которые ВТБ Лизинг совместно с Яндекс.Такси готов предложить партнерам сервиса, достаточно высок. Мы будем и дальше развивать наше взаимодействие и улучшать условия для клиентов по расширению и обновлению автопарков. Яндекс является важным для нас партнером, и мы будем и дальше искать направления для синергии в области шеринговой экономики", — сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.По словам финансового директора Яндекс.Такси Евгения Сендеров, компания рассчитывает, что с учетом спроса по программе, к концу года объемы передачи транспорта по ней могут многократно вырасти. "Поддержка партнерских парков, с которыми сотрудничает Яндекс.Такси, одно из ключевых направлений для нашей компании. Мы видим в этом большой потенциал и для нашего бизнеса, и для развития городской инфраструктуры в целом", — сказал Сендеров, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
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втб лизинг, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг развивает сотрудничество с Яндекс.Такси

16:35 22.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВТБ Лизинг увеличил объемы передачи транспорта в рамках сотрудничества с Яндекс.Такси до двухсот автомобилей в месяц и прогнозирует дальнейший кратный рост объемов продаж, сообщает пресс-служба группы ВТБ.
Партнеры сервиса уже оформили в лизинг по специальным условиям более 800 автомобилей.
"В рамках проекта ВТБ Лизинг предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнеров сервиса. К приобретению доступны 20 моделей легковых автомобилей восьми отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет. Всего в рамках программы обновили и пополнили автопарки более 90 партнеров Яндекс.Такси. В основном предложением воспользовались небольшие таксопарки", — говорится в пресс-релизе.
"Промежуточные результаты проекта показывают, что даже в условиях пандемии спрос на такие возможности, которые ВТБ Лизинг совместно с Яндекс.Такси готов предложить партнерам сервиса, достаточно высок. Мы будем и дальше развивать наше взаимодействие и улучшать условия для клиентов по расширению и обновлению автопарков. Яндекс является важным для нас партнером, и мы будем и дальше искать направления для синергии в области шеринговой экономики", — сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 20:35
ВТБ Лизинг вновь назван Лизинговой компанией года
По словам финансового директора Яндекс.Такси Евгения Сендеров, компания рассчитывает, что с учетом спроса по программе, к концу года объемы передачи транспорта по ней могут многократно вырасти.
"Поддержка партнерских парков, с которыми сотрудничает Яндекс.Такси, одно из ключевых направлений для нашей компании. Мы видим в этом большой потенциал и для нашего бизнеса, и для развития городской инфраструктуры в целом", — сказал Сендеров, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
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ВТБ ЛизингНовости компаний - Экономика
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