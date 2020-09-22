https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html

Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США

Соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:05

2020-09-22T17:05

2020-09-22T17:05

ричард гренелл

александр вучич

европейский инвестиционный банк

дональд трамп

сербия

косово

сша

приштина

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости.</strong> Соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>, а для большего американского присутствия в регионе, заявил сербский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2" target="_blank">Александр Вучич</a>.Накануне спецпредставитель президента США Дональда Трампа <a href="https://ria.ru/person_richard-grenell" target="_blank">Ричард Гренелл</a> и исполнительный директор Американской корпорации финансирования международного развития (DFC) Адам Болер посетили Приштину. Спецпредставитель Трампа получил медаль за соглашение об экономической нормализации с властями Сербии от косовского "президента" Хашима Тачи, член руководства DFC подписал документ о сотрудничестве с косовским "премьером" Авдулахом Хоти.Во вторник представители ТПП <a href="https://ria.ru/location_Serbia" target="_blank">Сербии</a> и самопровозглашенного <a href="https://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo" target="_blank">Косово</a> в диппредставительстве США в Белграде подписали документ о формировании совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Группа должна будет содействовать правительствам и деловым кругам сторон реализовывать проекты при финансировании DFC и других структур США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>."Это, прежде всего, из-за идеи, чтобы они (США) присутствовали в регионе, чтобы помогли нам всем нормально жить, и чтобы смогли это сделать через экономику, через все эти неконвенциональные проекты", - указал президент Сербии.По данным вице-премьера Сербии и министра строительства, транспорта и инфраструктуры Зораны Михайлович, инфраструктурные проекты, которые будет финансировать DFC, оцениваются в 3,7 миллиарда долларов. Крупнейшими из них по соглашению в Вашингтоне должны стать автомагистраль Ниш-Приштина и строительство и модернизация железнодорожной ветки на том же направлении.Правительство Сербии подписало в сентябре 2019 года договор с Европейским инвестиционным банком EIB о кредите в 100 миллионов евро и договор о помощи на 40,6 миллиона евро для строительства магистрали. Автотрасса протяженностью 77 километров должна будет связать крупнейший город Сербии на юге страны Ниш и пункт перехода на административной линии с самопровозглашенной республикой Косово - Мердаре. Начало строительства ожидается в следующем году.Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Сначала ожидается прибытие представителей DFC, а затем корпорации Millennium Challenge, через будущие представительства которых в Сербии пойдет финансирование и кредитование согласованных инфраструктурных и бизнес-проектов.

https://ria.ru/20200909/kosovo-1577013227.html

https://ria.ru/20200911/serbiya-1577122305.html

elya.velichutina Права Захарова. 52

Ольга Занкова не там себе поддержку ищет сербский президент 35

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сербия

косово

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приштина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ричард гренелл, александр вучич, европейский инвестиционный банк, дональд трамп, сербия, косово, сша, приштина, в мире