Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:05
2020-09-22T17:05
ричард гренелл
александр вучич
европейский инвестиционный банк
дональд трамп
сербия
косово
сша
приштина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576893437_0:124:3186:1917_1400x0_80_0_0_e2cc4eb64b913de6bc7ea126a1ca8484.jpg
<strong>БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости.</strong> Соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>, а для большего американского присутствия в регионе, заявил сербский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2" target="_blank">Александр Вучич</a>.Накануне спецпредставитель президента США Дональда Трампа <a href="https://ria.ru/person_richard-grenell" target="_blank">Ричард Гренелл</a> и исполнительный директор Американской корпорации финансирования международного развития (DFC) Адам Болер посетили Приштину. Спецпредставитель Трампа получил медаль за соглашение об экономической нормализации с властями Сербии от косовского "президента" Хашима Тачи, член руководства DFC подписал документ о сотрудничестве с косовским "премьером" Авдулахом Хоти.Во вторник представители ТПП <a href="https://ria.ru/location_Serbia" target="_blank">Сербии</a> и самопровозглашенного <a href="https://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo" target="_blank">Косово</a> в диппредставительстве США в Белграде подписали документ о формировании совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Группа должна будет содействовать правительствам и деловым кругам сторон реализовывать проекты при финансировании DFC и других структур США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>."Это, прежде всего, из-за идеи, чтобы они (США) присутствовали в регионе, чтобы помогли нам всем нормально жить, и чтобы смогли это сделать через экономику, через все эти неконвенциональные проекты", - указал президент Сербии.По данным вице-премьера Сербии и министра строительства, транспорта и инфраструктуры Зораны Михайлович, инфраструктурные проекты, которые будет финансировать DFC, оцениваются в 3,7 миллиарда долларов. Крупнейшими из них по соглашению в Вашингтоне должны стать автомагистраль Ниш-Приштина и строительство и модернизация железнодорожной ветки на том же направлении.Правительство Сербии подписало в сентябре 2019 года договор с Европейским инвестиционным банком EIB о кредите в 100 миллионов евро и договор о помощи на 40,6 миллиона евро для строительства магистрали. Автотрасса протяженностью 77 километров должна будет связать крупнейший город Сербии на юге страны Ниш и пункт перехода на административной линии с самопровозглашенной республикой Косово - Мердаре. Начало строительства ожидается в следующем году.Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Сначала ожидается прибытие представителей DFC, а затем корпорации Millennium Challenge, через будущие представительства которых в Сербии пойдет финансирование и кредитование согласованных инфраструктурных и бизнес-проектов.
https://ria.ru/20200909/kosovo-1577013227.html
https://ria.ru/20200911/serbiya-1577122305.html
Права Захарова.
52
не там себе поддержку ищет сербский президент
35
8
сербия
косово
сша
приштина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576893437_237:0:2966:2047_1400x0_80_0_0_0c967001c332cade41f5dfc68bebffc3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ричард гренелл, александр вучич, европейский инвестиционный банк, дональд трамп, сербия, косово, сша, приштина, в мире

Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США

17:05 22.09.2020
3762
© REUTERS / Leah MillisПрезидент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости. Соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании президента США Дональда Трампа, а для большего американского присутствия в регионе, заявил сербский президент Александр Вучич.
Накануне спецпредставитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл и исполнительный директор Американской корпорации финансирования международного развития (DFC) Адам Болер посетили Приштину. Спецпредставитель Трампа получил медаль за соглашение об экономической нормализации с властями Сербии от косовского "президента" Хашима Тачи, член руководства DFC подписал документ о сотрудничестве с косовским "премьером" Авдулахом Хоти.
Во вторник представители ТПП Сербии и самопровозглашенного Косово в диппредставительстве США в Белграде подписали документ о формировании совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Группа должна будет содействовать правительствам и деловым кругам сторон реализовывать проекты при финансировании DFC и других структур США и ЕС.

"Все говорили, что то, что сделано в Вашингтоне, сделано ради избирательной кампании Дональда Трампа. Как видите, здесь целая американская команда важных, старательных и порядочных людей, которые приехали и показывают, а это точно не будет большой темой в США, что все это не из-за выборов", - заявил Вучич на пресс-конференции после символического открытия представительства DFC и подписания документа о ее сотрудничестве с правительством Сербии.

"Это, прежде всего, из-за идеи, чтобы они (США) присутствовали в регионе, чтобы помогли нам всем нормально жить, и чтобы смогли это сделать через экономику, через все эти неконвенциональные проекты", - указал президент Сербии.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 23:58
Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
По данным вице-премьера Сербии и министра строительства, транспорта и инфраструктуры Зораны Михайлович, инфраструктурные проекты, которые будет финансировать DFC, оцениваются в 3,7 миллиарда долларов. Крупнейшими из них по соглашению в Вашингтоне должны стать автомагистраль Ниш-Приштина и строительство и модернизация железнодорожной ветки на том же направлении.
Правительство Сербии подписало в сентябре 2019 года договор с Европейским инвестиционным банком EIB о кредите в 100 миллионов евро и договор о помощи на 40,6 миллиона евро для строительства магистрали. Автотрасса протяженностью 77 километров должна будет связать крупнейший город Сербии на юге страны Ниш и пункт перехода на административной линии с самопровозглашенной республикой Косово - Мердаре. Начало строительства ожидается в следующем году.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Сначала ожидается прибытие представителей DFC, а затем корпорации Millennium Challenge, через будущие представительства которых в Сербии пойдет финансирование и кредитование согласованных инфраструктурных и бизнес-проектов.
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 23:27
Эксперт объяснил заявление МИД Сербии о роли США на Балканах
814539121
Обсудить8
Ричард ГренеллАлександр ВучичЕвропейский инвестиционный банкДональд ТрампСербияКосовоСШАПриштинаВ мире
Популярные комментарии
Права Захарова.
22 сентября, 17:08
elya.velichutinaelya.velichutina
4701013
не там себе поддержку ищет сербский президент
22 сентября, 17:07
О Ольга Занкова
3110102
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Госдуме оценили идею США создать коалицию против "Северного потока — 2"
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала новые проблемы Windows
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Медаль лауреата Нобелевской премии
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
Эксперт рассказал, кому адресовано выступление Трампа на Генассамблее ООН
Крымский мост
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
Трамп уверен, что 2021 год будет величайшим в истории
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ прокомментировали проект о химкастрации и казни за убийство детей
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Сотрудник ФСБ России
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния