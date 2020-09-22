Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577600785.html
Якутия и Тюменский филиал ВНИРО заключили соглашение по рыбной отрасли
Якутия и Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключили соглашение об исследованиях... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:29
2020-09-22T14:29
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ff4659d84cebbac4d43f842a46d5611a.jpg
<strong>ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутия</a> и Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключили соглашение об исследованиях рыбной отрасли, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Ранее сообщалось, что Якутия и ВНИРО будут сотрудничать для развития и сохранения водных биоресурсов региона."Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и Тюменский филиал ФГБНУ "ВНИРО" подписали соглашение о сотрудничестве в области научного обеспечения рыбной отрасли на период 2020-2024 годов", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что стороны установят биотехнические показатели по выращиванию молоди рыб, проведут мониторинг рек Буотама и Синяя в республике. Также в рамках договора будет создан сектор искусственного воспроизводства в Якутском филиале ВНИРО.
https://ria.ru/20200921/direktsiya-1577561146.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f41c724af0fab9d963b2d0ec88b7f8f2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), экономика

Якутия и Тюменский филиал ВНИРО заключили соглашение по рыбной отрасли

14:29 22.09.2020
543
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Якутия и Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключили соглашение об исследованиях рыбной отрасли, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Ранее сообщалось, что Якутия и ВНИРО будут сотрудничать для развития и сохранения водных биоресурсов региона.
"Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и Тюменский филиал ФГБНУ "ВНИРО" подписали соглашение о сотрудничестве в области научного обеспечения рыбной отрасли на период 2020-2024 годов", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что стороны установят биотехнические показатели по выращиванию молоди рыб, проведут мониторинг рек Буотама и Синяя в республике. Также в рамках договора будет создан сектор искусственного воспроизводства в Якутском филиале ВНИРО.
2 июля в Якутии отметили День реки Лены - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 16:59Республика Саха (Якутия)
В Якутии создадут дирекцию по подготовке строительства моста через Лену
410000
Обсудить0
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Экономика
Рекомендуем
Эйн-Бокек, Израиль
В Израиле впервые за 23 года восстановились запасы пресной воды
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Госдуме оценили идею США создать коалицию против "Северного потока — 2"
Комбайн во время уборки пшеницы
В Красноярском крае из зерна будут производить биопластик
Вид на город Мурманск
В Мурманской области резиденты АЗРФ могут получить налоговые преференции
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на презентации конвейерной линейки снегохода Frontier 1000
Самые мощные в России снегоходы начали выпускать под Ярославлем
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Производство растительного масла
Растительное масло из Пензы впервые доставили в Харбин по железной дороге
Саженцы хвойных пород деревьев
Вернуть долг природе: в Якутии открылся первый лесной питомник
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Официальный курс евро на среду снизился на 52,5 копейки
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
В Волго-Ахтубинской пойме начались работы по восстановлению ерики Чайка
В Волгограде выбрали проект моста через Волга-Ахтубинскую пойму
Краснодар во время самоизоляции жителей
Кубань освоила более половины средств нацпроекта по благоустройству
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния