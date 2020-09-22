https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577600785.html

Якутия и Тюменский филиал ВНИРО заключили соглашение по рыбной отрасли

Якутия и Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключили соглашение об исследованиях... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:29

2020-09-22T14:29

2020-09-22T14:29

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутия</a> и Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключили соглашение об исследованиях рыбной отрасли, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Ранее сообщалось, что Якутия и ВНИРО будут сотрудничать для развития и сохранения водных биоресурсов региона."Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и Тюменский филиал ФГБНУ "ВНИРО" подписали соглашение о сотрудничестве в области научного обеспечения рыбной отрасли на период 2020-2024 годов", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что стороны установят биотехнические показатели по выращиванию молоди рыб, проведут мониторинг рек Буотама и Синяя в республике. Также в рамках договора будет создан сектор искусственного воспроизводства в Якутском филиале ВНИРО.

https://ria.ru/20200921/direktsiya-1577561146.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), экономика