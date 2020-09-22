https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html
Путин назвал первоочередным вопрос продления договора СНВ-3
Надо оперативно решить вопрос с продлением договора РФ и США о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:36
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
владимир путин
оон
сша
безопасность
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Надо оперативно решить вопрос с продлением договора РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами", - сказал Путин в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.
https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577546098.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, сша, безопасность, в мире