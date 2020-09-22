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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20200922/snegokhody-1577606241.html
Самые мощные в России снегоходы начали выпускать под Ярославлем
Предприятие "Русская механика" (Рыбинск, Ярославская область) начало серийный выпуск самого мощного российского снегохода "Frontier 1000" ("Фронтир"), сообщило... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:40
2020-09-22T18:15
ярославская область
россия
дмитрий миронов
фонд развития промышленности
снг
владимир путин
финляндия
рыбинск
экономика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Предприятие "Русская механика" (<a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинск</a>, <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская область</a>) начало серийный выпуск самого мощного российского снегохода "Frontier 1000" ("Фронтир"), сообщило правительство Ярославской области.Во вторник на презентации конвейерной линейки побывал губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>. Он отметил, что снегоход был представлен на международной выставке в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> и получил там хорошие отзывы."Наши северные соседи знают толк в снегоходной технике. Их мнению можно доверять… Уверен, что снегоход станет одним из основных конкурентоспособных продуктов компании на несколько лет вперед. На заседании военно-промышленной комиссии президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что необходимо наращивать долю высокотехнологичной продукции. И рыбинский снегоход – хороший пример того, что российские предприятия, ярославские специалисты готовы решать стоящие перед ними задачи", - заявил губернатор.Отмечается, что работа над моделью "Frontier 1000" шла несколько лет в кооперации с ведущими научно-образовательными учреждениями и инжиниринговыми компаниями страны, при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда развития промышленности</a> <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, а также при поддержке правительства региона.Снегоход разработан на платформе "Вектор 551", но имеет другой дизайн и более высокую мощность. Новая модель создана компанией для европейского рынка, техника прошла сертификацию для продаж в Финляндии и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>. В 2020 году принято решение продавать ее и в России. В 2021 году планируется реализовать 500 штук, далее 700-1000 штук ежегодно. Объем продаж составит 500-700 миллионов рублей в год, информирует правительство региона."Сейчас у нас есть планы на производство новой техники: в работе детский электрический снегоход "Рысь" и электроквадроцикл", – рассказал генеральный директор АО "Русская механика" Леонид Можейко.В завершение церемонии презентации Дмитрий Миронов, Леонид Можейко и глава Рыбинска Денис Добряков оставили автографы на первом снегоходе "Frontier 1000".
https://ria.ru/20200919/avtoprom-1577475944.html
https://ria.ru/20200919/prompredpriyatiya-1577475567.html
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россия, дмитрий миронов, фонд развития промышленности, снг, владимир путин, финляндия, рыбинск, экономика

Самые мощные в России снегоходы начали выпускать под Ярославлем

15:40 22.09.2020 (обновлено: 18:15 22.09.2020)
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© Фото : правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на презентации конвейерной линейки снегохода "Frontier 1000"
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на презентации конвейерной линейки снегохода Frontier 1000 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : правительство Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Предприятие "Русская механика" (Рыбинск, Ярославская область) начало серийный выпуск самого мощного российского снегохода "Frontier 1000" ("Фронтир"), сообщило правительство Ярославской области.
Во вторник на презентации конвейерной линейки побывал губернатор Дмитрий Миронов. Он отметил, что снегоход был представлен на международной выставке в Финляндии и получил там хорошие отзывы.
"Наши северные соседи знают толк в снегоходной технике. Их мнению можно доверять… Уверен, что снегоход станет одним из основных конкурентоспособных продуктов компании на несколько лет вперед. На заседании военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин отметил, что необходимо наращивать долю высокотехнологичной продукции. И рыбинский снегоход – хороший пример того, что российские предприятия, ярославские специалисты готовы решать стоящие перед ними задачи", - заявил губернатор.
Отмечается, что работа над моделью "Frontier 1000" шла несколько лет в кооперации с ведущими научно-образовательными учреждениями и инжиниринговыми компаниями страны, при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации, а также при поддержке правительства региона.
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Снегоход разработан на платформе "Вектор 551", но имеет другой дизайн и более высокую мощность. Новая модель создана компанией для европейского рынка, техника прошла сертификацию для продаж в Финляндии и Швеции. В 2020 году принято решение продавать ее и в России. В 2021 году планируется реализовать 500 штук, далее 700-1000 штук ежегодно. Объем продаж составит 500-700 миллионов рублей в год, информирует правительство региона.
"Сейчас у нас есть планы на производство новой техники: в работе детский электрический снегоход "Рысь" и электроквадроцикл", – рассказал генеральный директор АО "Русская механика" Леонид Можейко.
В завершение церемонии презентации Дмитрий Миронов, Леонид Можейко и глава Рыбинска Денис Добряков оставили автографы на первом снегоходе "Frontier 1000".
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