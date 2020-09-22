https://ria.ru/20200922/snegokhody-1577606241.html

Самые мощные в России снегоходы начали выпускать под Ярославлем

Предприятие "Русская механика" (Рыбинск, Ярославская область) начало серийный выпуск самого мощного российского снегохода "Frontier 1000" ("Фронтир"), сообщило... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:40

2020-09-22T15:40

2020-09-22T18:15

ярославская область

россия

дмитрий миронов

фонд развития промышленности

снг

владимир путин

финляндия

рыбинск

экономика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Предприятие "Русская механика" (<a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинск</a>, <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская область</a>) начало серийный выпуск самого мощного российского снегохода "Frontier 1000" ("Фронтир"), сообщило правительство Ярославской области.Во вторник на презентации конвейерной линейки побывал губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>. Он отметил, что снегоход был представлен на международной выставке в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> и получил там хорошие отзывы."Наши северные соседи знают толк в снегоходной технике. Их мнению можно доверять… Уверен, что снегоход станет одним из основных конкурентоспособных продуктов компании на несколько лет вперед. На заседании военно-промышленной комиссии президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что необходимо наращивать долю высокотехнологичной продукции. И рыбинский снегоход – хороший пример того, что российские предприятия, ярославские специалисты готовы решать стоящие перед ними задачи", - заявил губернатор.Отмечается, что работа над моделью "Frontier 1000" шла несколько лет в кооперации с ведущими научно-образовательными учреждениями и инжиниринговыми компаниями страны, при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда развития промышленности</a> <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, а также при поддержке правительства региона.Снегоход разработан на платформе "Вектор 551", но имеет другой дизайн и более высокую мощность. Новая модель создана компанией для европейского рынка, техника прошла сертификацию для продаж в Финляндии и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>. В 2020 году принято решение продавать ее и в России. В 2021 году планируется реализовать 500 штук, далее 700-1000 штук ежегодно. Объем продаж составит 500-700 миллионов рублей в год, информирует правительство региона."Сейчас у нас есть планы на производство новой техники: в работе детский электрический снегоход "Рысь" и электроквадроцикл", – рассказал генеральный директор АО "Русская механика" Леонид Можейко.В завершение церемонии презентации Дмитрий Миронов, Леонид Можейко и глава Рыбинска Денис Добряков оставили автографы на первом снегоходе "Frontier 1000".

https://ria.ru/20200919/avtoprom-1577475944.html

https://ria.ru/20200919/prompredpriyatiya-1577475567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий миронов, фонд развития промышленности, снг, владимир путин, финляндия, рыбинск, экономика