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https://ria.ru/20200922/snapdragon-750g-1577616577.html
Qualcomm показала чип для смартфонов Snapdragon 750G с шумоподавлением
Компания Qualcomm показала новый чипсет для смартфонов среднего ценового диапазона. Гаджеты, построенные на Snapdragon 750G, появятся в продаже к концу 2020... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:54
2020-09-22T17:54
риа наука
qualcomm
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> показала новый чипсет для смартфонов среднего ценового диапазона. Гаджеты, построенные на Snapdragon 750G, появятся в продаже к концу 2020 года, <u><a href="https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-750-global-5g-ai-echo-cancellation-133000558.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Engadget со ссылкой на производителя.В чипсет встроена мощная система ИИ-алгоритмов. Благодаря ей возможно отфильтровывать фоновый шум вокруг, например, при разговоре по телефону или использовании голосовых помощников. В Qualcomm утверждают, что искусственный интеллект способен подавить строительный шум, лай собаки или детский плач.Чипсет получил новый видеоускоритель Adreno 619, что даст 10-процентный прирост производительности в играх по сравнению с Snapdragon 730G. Платформа работает в сетях пятого поколения, в том числе и по скоростному стандарту mmWave. Благодаря Snapdragon 750G в смартфоны среднего класса придут новый Wi-Fi 6 и быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4+.В 2020 году на фоне пандемии коронавируса, самоизоляции и распространения удаленной работы, производители массово предлагают решения продвинутого шумоподавления. Например, NVIDIA представила инструмент RTX Voice, который способен отфильтровывать посторонний шум. Для этого используются вычислительные способности видеокарты.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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qualcomm, гаджеты, технологии

Qualcomm показала чип для смартфонов Snapdragon 750G с шумоподавлением

17:54 22.09.2020
856
© Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Компания Qualcomm показала новый чипсет для смартфонов среднего ценового диапазона. Гаджеты, построенные на Snapdragon 750G, появятся в продаже к концу 2020 года, сообщает Engadget со ссылкой на производителя.
В чипсет встроена мощная система ИИ-алгоритмов. Благодаря ей возможно отфильтровывать фоновый шум вокруг, например, при разговоре по телефону или использовании голосовых помощников. В Qualcomm утверждают, что искусственный интеллект способен подавить строительный шум, лай собаки или детский плач.
Чипсет получил новый видеоускоритель Adreno 619, что даст 10-процентный прирост производительности в играх по сравнению с Snapdragon 730G. Платформа работает в сетях пятого поколения, в том числе и по скоростному стандарту mmWave. Благодаря Snapdragon 750G в смартфоны среднего класса придут новый Wi-Fi 6 и быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4+.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса, самоизоляции и распространения удаленной работы, производители массово предлагают решения продвинутого шумоподавления. Например, NVIDIA представила инструмент RTX Voice, который способен отфильтровывать посторонний шум. Для этого используются вычислительные способности видеокарты.
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РИА НаукаQualcommгаджетыТехнологии
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