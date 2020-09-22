https://ria.ru/20200922/snapdragon-750g-1577616577.html

Qualcomm показала чип для смартфонов Snapdragon 750G с шумоподавлением

Компания Qualcomm показала новый чипсет для смартфонов среднего ценового диапазона. Гаджеты, построенные на Snapdragon 750G, появятся в продаже к концу 2020... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:54

2020-09-22T17:54

2020-09-22T17:54

риа наука

qualcomm

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156080/40/1560804018_0:137:3398:2048_1400x0_80_0_0_5f1a40413766e53d84da9234fafc1bac.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> показала новый чипсет для смартфонов среднего ценового диапазона. Гаджеты, построенные на Snapdragon 750G, появятся в продаже к концу 2020 года, <u><a href="https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-750-global-5g-ai-echo-cancellation-133000558.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Engadget со ссылкой на производителя.В чипсет встроена мощная система ИИ-алгоритмов. Благодаря ей возможно отфильтровывать фоновый шум вокруг, например, при разговоре по телефону или использовании голосовых помощников. В Qualcomm утверждают, что искусственный интеллект способен подавить строительный шум, лай собаки или детский плач.Чипсет получил новый видеоускоритель Adreno 619, что даст 10-процентный прирост производительности в играх по сравнению с Snapdragon 730G. Платформа работает в сетях пятого поколения, в том числе и по скоростному стандарту mmWave. Благодаря Snapdragon 750G в смартфоны среднего класса придут новый Wi-Fi 6 и быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4+.В 2020 году на фоне пандемии коронавируса, самоизоляции и распространения удаленной работы, производители массово предлагают решения продвинутого шумоподавления. Например, NVIDIA представила инструмент RTX Voice, который способен отфильтровывать посторонний шум. Для этого используются вычислительные способности видеокарты.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, гаджеты, технологии