https://ria.ru/20200922/siriya-1577608693.html

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия в Сирии, в то время как как идет подготовка к очередному заседанию Конституционного комитета... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:12

2020-09-22T16:12

2020-09-22T16:15

гейр педерсен

антониу гутерреш

идлиб (мухафаза)

генеральная ассамблея оон

война в сирии

война в сирии

сирия

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал прекратить боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, в то время как как идет подготовка к очередному заседанию Конституционного комитета страны."В Сирии режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> в целом соблюдается. После более чем девяти лет конфликта и колоссальных страданий я вновь обращаюсь с призывом прекратить боевые действия по всей стране, тогда как мы работаем над созывом следующего раунда заседаний Конституционного комитета", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Ранее спецпредставитель генсек ООН по Сирии <a href="http://ria.ru/person_Gejjr_Pedersen/" target="_blank" data-auto="true">Гейр Педерсен</a> заявлял, что заседание Конституционного комитета планировалось на начало октября.

https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html

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идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гейр педерсен, антониу гутерреш, идлиб (мухафаза), генеральная ассамблея оон, война в сирии, сирия, оон, в мире