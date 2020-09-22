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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200922/siriya-1577608693.html
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия в Сирии, в то время как как идет подготовка к очередному заседанию Конституционного комитета... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:12
2020-09-22T16:15
гейр педерсен
антониу гутерреш
идлиб (мухафаза)
генеральная ассамблея оон
война в сирии
война в сирии
сирия
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал прекратить боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, в то время как как идет подготовка к очередному заседанию Конституционного комитета страны."В Сирии режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> в целом соблюдается. После более чем девяти лет конфликта и колоссальных страданий я вновь обращаюсь с призывом прекратить боевые действия по всей стране, тогда как мы работаем над созывом следующего раунда заседаний Конституционного комитета", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Ранее спецпредставитель генсек ООН по Сирии <a href="http://ria.ru/person_Gejjr_Pedersen/" target="_blank" data-auto="true">Гейр Педерсен</a> заявлял, что заседание Конституционного комитета планировалось на начало октября.
https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html
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гейр педерсен, антониу гутерреш, идлиб (мухафаза), генеральная ассамблея оон, война в сирии, сирия, оон, в мире

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии

16:12 22.09.2020 (обновлено: 16:15 22.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия в Сирии, в то время как как идет подготовка к очередному заседанию Конституционного комитета страны.
"В Сирии режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается. После более чем девяти лет конфликта и колоссальных страданий я вновь обращаюсь с призывом прекратить боевые действия по всей стране, тогда как мы работаем над созывом следующего раунда заседаний Конституционного комитета", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях сессии Генассамблеи ООН.
Ранее спецпредставитель генсек ООН по Сирии Гейр Педерсен заявлял, что заседание Конституционного комитета планировалось на начало октября.
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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51320017
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Война в СирииГейр ПедерсенАнтониу ГутеррешИдлиб (мухафаза)Генеральная Ассамблея ООНВойна в СирииСирияООНВ мире
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