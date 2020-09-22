https://ria.ru/20200922/shotlandiya-1577613900.html

Шотландцам запретили ходить в гости из-за второй волны коронавируса

Жителям Шотландии запретили ходить в гости из-за распространения коронавируса, об ужесточении карантина в связи с резким ростом количества заражений COVID-19... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:24

2020-09-22T17:24

2020-09-22T17:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

никола стерджен

борис джонсон

англия

шотландия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Жителям <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a> запретили ходить в гости из-за распространения коронавируса, об ужесточении карантина в связи с резким ростом количества заражений COVID-19 объявила во вторник первый министр Шотландии <a href="http://ria.ru/person_Nikola_Sterdzhen/" target="_blank" data-auto="true">Никола Стерджен</a>.В числе ограничительных мер она назвала закрытие пабов, баров и ресторанов в 22.00, а не позже, как было ранее, а также ограничение на собрания на свежем воздухе - в регионе можно будет собираться в количестве не более шести человек."После тщательного обдумывания мы решили, что с завтрашнего дня будет запрещено посещение людей в другом домовладении. Необходимость продления такого режима будет рассмотрена через три недели", - сказала Стерджен на брифинге.По ее словам, жители региона также должны продолжать работать из дома, если это позволяют их профессии. Сохраняется и требование ношения масок в помещениях. При этом премьер заявила, что школы и предприятия будут оставаться открытыми, насколько это позволит эпидемиологическая обстановка.Ранее об ужесточении карантинных мер в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> заявил премьер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>. Жителям этого региона ходить в гости пока не запрещено, однако премьер не исключил принятия более жестких мер.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, никола стерджен, борис джонсон, англия, шотландия, в мире