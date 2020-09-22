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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/shotlandiya-1577613900.html
Шотландцам запретили ходить в гости из-за второй волны коронавируса
Жителям Шотландии запретили ходить в гости из-за распространения коронавируса, об ужесточении карантина в связи с резким ростом количества заражений COVID-19... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:24
2020-09-22T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никола стерджен
борис джонсон
англия
шотландия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Жителям <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a> запретили ходить в гости из-за распространения коронавируса, об ужесточении карантина в связи с резким ростом количества заражений COVID-19 объявила во вторник первый министр Шотландии <a href="http://ria.ru/person_Nikola_Sterdzhen/" target="_blank" data-auto="true">Никола Стерджен</a>.В числе ограничительных мер она назвала закрытие пабов, баров и ресторанов в 22.00, а не позже, как было ранее, а также ограничение на собрания на свежем воздухе - в регионе можно будет собираться в количестве не более шести человек."После тщательного обдумывания мы решили, что с завтрашнего дня будет запрещено посещение людей в другом домовладении. Необходимость продления такого режима будет рассмотрена через три недели", - сказала Стерджен на брифинге.По ее словам, жители региона также должны продолжать работать из дома, если это позволяют их профессии. Сохраняется и требование ношения масок в помещениях. При этом премьер заявила, что школы и предприятия будут оставаться открытыми, насколько это позволит эпидемиологическая обстановка.Ранее об ужесточении карантинных мер в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> заявил премьер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>. Жителям этого региона ходить в гости пока не запрещено, однако премьер не исключил принятия более жестких мер.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, никола стерджен, борис джонсон, англия, шотландия, в мире

Шотландцам запретили ходить в гости из-за второй волны коронавируса

17:24 22.09.2020
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© Фото : Pixabay / DragonToolsЭдинбург и гора Трон Артура
Эдинбург и гора Трон Артура - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Pixabay / DragonTools
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Жителям Шотландии запретили ходить в гости из-за распространения коронавируса, об ужесточении карантина в связи с резким ростом количества заражений COVID-19 объявила во вторник первый министр Шотландии Никола Стерджен.
В числе ограничительных мер она назвала закрытие пабов, баров и ресторанов в 22.00, а не позже, как было ранее, а также ограничение на собрания на свежем воздухе - в регионе можно будет собираться в количестве не более шести человек.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 15:08Распространение нового коронавируса
В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
"После тщательного обдумывания мы решили, что с завтрашнего дня будет запрещено посещение людей в другом домовладении. Необходимость продления такого режима будет рассмотрена через три недели", - сказала Стерджен на брифинге.
По ее словам, жители региона также должны продолжать работать из дома, если это позволяют их профессии. Сохраняется и требование ношения масок в помещениях. При этом премьер заявила, что школы и предприятия будут оставаться открытыми, насколько это позволит эпидемиологическая обстановка.
Ранее об ужесточении карантинных мер в Англии заявил премьер Борис Джонсон. Жителям этого региона ходить в гости пока не запрещено, однако премьер не исключил принятия более жестких мер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никола СтердженБорис ДжонсонАнглияШотландияВ мире
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