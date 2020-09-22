https://ria.ru/20200922/samoizolyatsiya-1577627680.html
Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию
Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию после госпитализации с коронавирусом ее отца, ректора Театрального училища имени Щепкина, сообщила во... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:48
2020-09-22T21:48
2020-09-22T22:01
анна усачева
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ольга любимова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Министр культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a> ушла на самоизоляцию после госпитализации с коронавирусом ее отца, ректора Театрального училища имени Щепкина, сообщила во вторник пресс-секретарь министра <a href="http://ria.ru/person_Anna_Usacheva/" target="_blank" data-auto="true">Анна Усачева</a>."Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице", - сказала РИА Новости Усачева.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна усачева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга любимова, здоровье - общество, общество