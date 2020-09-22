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https://ria.ru/20200922/samoizolyatsiya-1577627680.html
Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию
Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию после госпитализации с коронавирусом ее отца, ректора Театрального училища имени Щепкина, сообщила во... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:48
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анна усачева
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ольга любимова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Министр культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a> ушла на самоизоляцию после госпитализации с коронавирусом ее отца, ректора Театрального училища имени Щепкина, сообщила во вторник пресс-секретарь министра <a href="http://ria.ru/person_Anna_Usacheva/" target="_blank" data-auto="true">Анна Усачева</a>."Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице", - сказала РИА Новости Усачева.
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анна усачева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга любимова, здоровье - общество, общество

Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию

21:48 22.09.2020 (обновлено: 22:01 22.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию после госпитализации с коронавирусом ее отца, ректора Театрального училища имени Щепкина, сообщила во вторник пресс-секретарь министра Анна Усачева.
"Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице", - сказала РИА Новости Усачева.
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КультураАнна УсачеваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЛюбимоваЗдоровье - ОбществоОбщество
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