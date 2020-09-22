Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200922/samarskiy-universitet--1577582400.html
Ученые разработают метод более точной оптической диагностики рака кожи
Ученые России и Болгарии разработают комплексный метод, который позволит увеличить точность оптической диагностики рака кожи, сообщает пресс-служба Самарского... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:24
2020-09-22T09:27
риа наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1400x0_80_0_0_44e9d0976fd6d0393465b38f3c26dba5.jpg
<strong>САМАРА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ученые России и Болгарии разработают комплексный метод, который позволит увеличить точность оптической диагностики рака кожи, сообщает пресс-служба Самарского университета.По данным пресс-службы, в исследованиях также принимают участие специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского областного клинического онкологического диспансера (СОКОД)."Идея наших совместных с болгарскими коллегами исследований заключается в том, чтобы объединить несколько уже хорошо отработанных и известных подходов в оптической диагностике новообразований кожи", — цитирует пресс-служба доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Ивана Братченко.По его словам, ученые планируют объединить в рамках одного комплексного метода такие виды диагностики новообразований кожи, как Рамановский анализ, имеющий точность определения онкопатологий на уровне 80-90%, анализ флуоресценции в ближней инфракрасной области (точность около 60%) и анализ флуоресценции в видимой области спектра (точность около 65-80%).Отмечается, что на основе разрабатываемого метода планируется создать портативный прибор для проведения в поликлиниках массовых и оперативных скрининговых обследований населения, например, во время диспансеризации — для проверки подозрительной родинки или пятна на коже нужно будет лишь направить на них луч лазера, после чего программа на ноутбуке согласно заложенным в нее алгоритмам позволит более точно поставить диагноз. По информации пресс-службы, диагностический прибор будет размером примерно с обувную коробку, и врачи смогут взять его с собой, например, при выезде в отдаленные районы для диспансеризации местных жителей.
https://ria.ru/20200826/bfu-1576303595.html
https://ria.ru/20200915/mifi-1577199786.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_327:0:4519:3144_1400x0_80_0_0_22f217b73901d06372316c09eacb1dfb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

Ученые разработают метод более точной оптической диагностики рака кожи

09:24 22.09.2020 (обновлено: 09:27 22.09.2020)
1245
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 сен — РИА Новости. Ученые России и Болгарии разработают комплексный метод, который позволит увеличить точность оптической диагностики рака кожи, сообщает пресс-служба Самарского университета.

"Ученые Самарского университета имени Королева и Института электроники Болгарской академии наук совместно разработают комплексный метод оптической неинвазивной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований кожи, который позволит довести точность выявления и классификации патологий кожи до уровня 95-98%", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в исследованиях также принимают участие специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского областного клинического онкологического диспансера (СОКОД).
"Идея наших совместных с болгарскими коллегами исследований заключается в том, чтобы объединить несколько уже хорошо отработанных и известных подходов в оптической диагностике новообразований кожи", — цитирует пресс-служба доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Ивана Братченко.
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 09:00РИА Наука
Ученые оценили методы исследования опухолей при раке молочной железы
По его словам, ученые планируют объединить в рамках одного комплексного метода такие виды диагностики новообразований кожи, как Рамановский анализ, имеющий точность определения онкопатологий на уровне 80-90%, анализ флуоресценции в ближней инфракрасной области (точность около 60%) и анализ флуоресценции в видимой области спектра (точность около 65-80%).
Отмечается, что на основе разрабатываемого метода планируется создать портативный прибор для проведения в поликлиниках массовых и оперативных скрининговых обследований населения, например, во время диспансеризации — для проверки подозрительной родинки или пятна на коже нужно будет лишь направить на них луч лазера, после чего программа на ноутбуке согласно заложенным в нее алгоритмам позволит более точно поставить диагноз. По информации пресс-службы, диагностический прибор будет размером примерно с обувную коробку, и врачи смогут взять его с собой, например, при выезде в отдаленные районы для диспансеризации местных жителей.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 09:00РИА Наука
Ученые нашли способ безопасно уничтожить раковые клетки в шейке матки
1011000
Обсудить0
РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
Рекомендуем
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны подало иск к подмосковному производителю ракет
Расстроенная девушка
"Лечение" депрессии алкоголем признали вдвойне опасным
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Продюсер рассказала о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Врач
Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога
Свежая еда / Мюсли
Названы самые опасные для завтрака продукты
Консервированные овощи
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после профилактики
Невеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
Невеста Ассанжа хочет жить в Австралии в случае гарантии безопасности
Вид на Симферопольское водохранилище
Геоэколог рассказала, как можно преодолеть дефицит воды в Крыму
Кадр из сериала Александровский сад
Звезда российских сериалов погиб в ДТП
Здание Центрального банка РФ
ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей
Атмосфера Земли
Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты над Атлантическим океаном
Влияние коронавируса на лимфоциты
Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
Жаклин Сталлоне
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния