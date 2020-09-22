https://ria.ru/20200922/samarskiy-universitet--1577582400.html
Ученые разработают метод более точной оптической диагностики рака кожи
Ученые России и Болгарии разработают комплексный метод, который позволит увеличить точность оптической диагностики рака кожи, сообщает пресс-служба Самарского... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:24
2020-09-22T09:24
2020-09-22T09:27
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<strong>САМАРА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ученые России и Болгарии разработают комплексный метод, который позволит увеличить точность оптической диагностики рака кожи, сообщает пресс-служба Самарского университета.По данным пресс-службы, в исследованиях также принимают участие специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского областного клинического онкологического диспансера (СОКОД)."Идея наших совместных с болгарскими коллегами исследований заключается в том, чтобы объединить несколько уже хорошо отработанных и известных подходов в оптической диагностике новообразований кожи", — цитирует пресс-служба доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Ивана Братченко.По его словам, ученые планируют объединить в рамках одного комплексного метода такие виды диагностики новообразований кожи, как Рамановский анализ, имеющий точность определения онкопатологий на уровне 80-90%, анализ флуоресценции в ближней инфракрасной области (точность около 60%) и анализ флуоресценции в видимой области спектра (точность около 65-80%).Отмечается, что на основе разрабатываемого метода планируется создать портативный прибор для проведения в поликлиниках массовых и оперативных скрининговых обследований населения, например, во время диспансеризации — для проверки подозрительной родинки или пятна на коже нужно будет лишь направить на них луч лазера, после чего программа на ноутбуке согласно заложенным в нее алгоритмам позволит более точно поставить диагноз. По информации пресс-службы, диагностический прибор будет размером примерно с обувную коробку, и врачи смогут взять его с собой, например, при выезде в отдаленные районы для диспансеризации местных жителей.
https://ria.ru/20200826/bfu-1576303595.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента
САМАРА, 22 сен — РИА Новости. Ученые России и Болгарии разработают комплексный метод, который позволит увеличить точность оптической диагностики рака кожи, сообщает пресс-служба Самарского университета.
"Ученые Самарского университета имени Королева и Института электроники Болгарской академии наук совместно разработают комплексный метод оптической неинвазивной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований кожи, который позволит довести точность выявления и классификации патологий кожи до уровня 95-98%", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в исследованиях также принимают участие специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского областного клинического онкологического диспансера (СОКОД).
"Идея наших совместных с болгарскими коллегами исследований заключается в том, чтобы объединить несколько уже хорошо отработанных и известных подходов в оптической диагностике новообразований кожи", — цитирует пресс-служба доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Ивана Братченко.
По его словам, ученые планируют объединить в рамках одного комплексного метода такие виды диагностики новообразований кожи, как Рамановский анализ, имеющий точность определения онкопатологий на уровне 80-90%, анализ флуоресценции в ближней инфракрасной области (точность около 60%) и анализ флуоресценции в видимой области спектра (точность около 65-80%).
Отмечается, что на основе разрабатываемого метода планируется создать портативный прибор для проведения в поликлиниках массовых и оперативных скрининговых обследований населения, например, во время диспансеризации — для проверки подозрительной родинки или пятна на коже нужно будет лишь направить на них луч лазера, после чего программа на ноутбуке согласно заложенным в нее алгоритмам позволит более точно поставить диагноз. По информации пресс-службы, диагностический прибор будет размером примерно с обувную коробку, и врачи смогут взять его с собой, например, при выезде в отдаленные районы для диспансеризации местных жителей.