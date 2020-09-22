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https://ria.ru/20200922/sadalskiy-1577578712.html
Садальский резко высказался о скандале с изменой Тарзана
Актер Станислав Садальский прокомментировал на своем YouTube-канале скандал с артистом Сергеем Глушко (Тарзан), признавшимся в измене певице Наташе Королевой. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T02:38
2020-09-22T12:33
сергей глушко (тарзан)
россия
шоу-бизнес
станислав садальский
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Sadalskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Садальский</a> прокомментировал на своем <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube-канале</a> скандал с артистом <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Глушко</a> (Тарзан), признавшимся в измене певице <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a>."Нынешние артисты, не драматические, а из попсы, начинают придумывать разные истории. Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные", — заявил артист.Он призвал телезрителей не смотреть подобные шоу. "У них такая семья, у них такая любовь, все они (артисты. — Прим. ред.) брешут", — добавил Садальский.Ранее некоторые СМИ сообщили, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.В результате артистка и ее муж написали в полицию заявление "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений". Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Позднее Тарзан удалил ролик.
https://ria.ru/20200918/shulzhenko-1577439072.html
https://ria.ru/20200920/tarzan-1577498215.html
Как уже вся эта богемная шушера надоела! Пишите лучше про нормальных людей.
85
Как же надоели Садальский и Лоза, спали бы дальше в своих склепах, эксперты фиговы
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россия
РИА Новости
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сергей глушко (тарзан), россия, шоу-бизнес, станислав садальский, наташа королева (наталия порывай)

Садальский резко высказался о скандале с изменой Тарзана

02:38 22.09.2020 (обновлено: 12:33 22.09.2020)
112186
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актер Станислав Садальский прокомментировал на своем YouTube-канале скандал с артистом Сергеем Глушко (Тарзан), признавшимся в измене певице Наташе Королевой.
"Нынешние артисты, не драматические, а из попсы, начинают придумывать разные истории. Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные", — заявил артист.
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Анастасия Шульженко назвала Тарзана предателем
Он призвал телезрителей не смотреть подобные шоу. "У них такая семья, у них такая любовь, все они (артисты. — Прим. ред.) брешут", — добавил Садальский.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.
В результате артистка и ее муж написали в полицию заявление "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений". Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.
Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Позднее Тарзан удалил ролик.
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Чат6
Сергей Глушко (Тарзан)РоссияШоу-бизнесСтанислав СадальскийНаташа Королева (Наталия Порывай)
Популярные комментарии
Как уже вся эта богемная шушера надоела! Пишите лучше про нормальных людей.
22 сентября, 05:29
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
8100211
Как же надоели Садальский и Лоза, спали бы дальше в своих склепах, эксперты фиговы
22 сентября, 05:49
Антон ДавыдовАнтон Давыдов
9401038
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