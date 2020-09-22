https://ria.ru/20200922/sadalskiy-1577578712.html

Садальский резко высказался о скандале с изменой Тарзана

Актер Станислав Садальский прокомментировал на своем YouTube-канале скандал с артистом Сергеем Глушко (Тарзан), признавшимся в измене певице Наташе Королевой. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T02:38

2020-09-22T02:38

2020-09-22T12:33

сергей глушко (тарзан)

россия

шоу-бизнес

станислав садальский

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Sadalskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Садальский</a> прокомментировал на своем <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube-канале</a> скандал с артистом <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Глушко</a> (Тарзан), признавшимся в измене певице <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташе Королевой</a>."Нынешние артисты, не драматические, а из попсы, начинают придумывать разные истории. Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные", — заявил артист.Он призвал телезрителей не смотреть подобные шоу. "У них такая семья, у них такая любовь, все они (артисты. — Прим. ред.) брешут", — добавил Садальский.Ранее некоторые СМИ сообщили, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.В результате артистка и ее муж написали в полицию заявление "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений". Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Позднее Тарзан удалил ролик.

https://ria.ru/20200918/shulzhenko-1577439072.html

https://ria.ru/20200920/tarzan-1577498215.html

АНДРЕЙ КОННИН Как уже вся эта богемная шушера надоела! Пишите лучше про нормальных людей. 85

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), россия, шоу-бизнес, станислав садальский, наташа королева (наталия порывай)